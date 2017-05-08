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DİKKAT! METEOROLOJİ SAAT VERDİ. İSTANBUL'DA...


DİKKAT! METEOROLOJİ SAAT VERDİ. İSTANBUL'DA...
Tarih : 08 Mayıs 2017, 10:16
Puan Ver : Dikkat! Meteoroloji Saat Verdi. İstanbul'da...(7/10)4


Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Bingöl, muş ve Adana çevreleri ile Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey, iç ve doğu kesimlerde 3 ila 8 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, güney ve batı yönlerden orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Ege Bölgesi, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 Km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.



Meteorolojiden 5 il için kuvvetli rüzgar uyarısı



Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ, Malatya, Adıyaman, Bingöl ve Tunceli için kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.

  Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada,"Bölgemizde havanın Elazığ, Malatya, Tunceli ile Bingöl'de parçalı ve çok bulutlu, yer yer aralıklı sağanak, gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğim tahmin edilmektedir.  Adıyaman ise havanın parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği beklenmektedir. Bölge genelinde rüzgarın güneyli yönlerden yer yer kuvvetli saatte 40 ile 60 kilometre arasında eseceği tahmin ediliyor" denildi.

  Ayrıca merkez, kuvvetli rüzgar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.



 



kaynak:milliyet








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