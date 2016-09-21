

Meteoroloji'nin verilerine göre, Türkiye'nin en büyük kenti İstanbul gün boyunca gök gürültülü sağanak yağış alacak. Özellikle akşamüstü sağanak bekleniyor. Yağmur dalgası saat akşamüstü 6'dan başlayıp akşam 21.00'a kadar sürebilir.



İstanbul gelecek haftaya kadar yalnızca Cumartesi günü kısmen güneşli, diğer günlerde sağanak yağış sürecek.



Başkent Ankara da, tıpkı İstanbul gibi gün içinde farklı saatlerde yağış altında olacak. Ankara'da hafta sonu güneş açıyor.



İzmir'de gün boyu ara ara yağış alsa da hava açık, sıcaklık 25 dereceyi bulacak.