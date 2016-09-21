DİKKAT! METEOROLOJİ SAAT VERDİ... HAVA SOĞUYOR, BİR HAFTA YAĞMUR!
Meteoroloji'nin verilerine göre, Türkiye'nin en büyük kenti İstanbul gün boyunca gök gürültülü sağanak yağış alacak. Özellikle akşamüstü sağanak bekleniyor. Yağmur dalgası saat akşamüstü 6'dan başlayıp akşam 21.00'a kadar sürebilir.
İstanbul gelecek haftaya kadar yalnızca Cumartesi günü kısmen güneşli, diğer günlerde sağanak yağış sürecek.
Başkent Ankara da, tıpkı İstanbul gibi gün içinde farklı saatlerde yağış altında olacak. Ankara'da hafta sonu güneş açıyor.
İzmir'de gün boyu ara ara yağış alsa da hava açık, sıcaklık 25 dereceyi bulacak.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar