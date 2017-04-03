

Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan bu proje kapsamında tüm minibüs ve taksi dolmuş araçlarına aracın içerisinde kör nokta bırakmayacak şekilde kameralar yerleştirilecek. Araç takip ünitesi ve panik butonunun yerleştirileceği araçlar 7 gün 24 saat izlenecek. Bu sistemle güvenli yolculuğun yanı sıra, güzergah ve konum takibi yapılması, toplu ulaşımın denetlenmesi, hız takibi ile kaza riskinin düşürülmesi hedefleniyor.







kaynak:habertürk