

İstanbul şehir hatları etkili olan yoğun sis nedeniyle Adalar ve Haliç hattı haricinde tüm seferlerinin yapılamadığını bildirdi.







İstanbul'da gece sis etkili oldu. Avrupa Yakası'nda Şişli, Beşiktaş, Sarıyer ile boğaza kıyısı olan ilçelerde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metrenin altına düştü, sürücüler zor anlar yaşadı. Boğaziçi Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü sis altında kayboldu.







VAPUR SEFERLERİ İPTAL







Yoğun sis nedeniyle İstanbul Şehir Hatları'nda Adalar Hattı ve Haliç Hattı haricindeki tüm seferler iptal edildi.