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DİKKAT! İSTANBUL'DA VAPUR SEFERLERİNE SİS İPTALLERİ


DİKKAT! İSTANBUL'DA VAPUR SEFERLERİNE SİS İPTALLERİ
Tarih : 29 Şubat 2016, 09:13
Puan Ver : Dikkat! İstanbul'da Vapur Seferlerine Sis İptalleri(8/10)9


İstanbul şehir hatları etkili olan yoğun sis nedeniyle Adalar ve Haliç hattı haricinde tüm seferlerinin yapılamadığını bildirdi.



İstanbul'da gece sis etkili oldu. Avrupa Yakası'nda Şişli, Beşiktaş, Sarıyer ile boğaza kıyısı olan ilçelerde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metrenin altına düştü, sürücüler zor anlar yaşadı. Boğaziçi Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü sis altında kayboldu.



VAPUR SEFERLERİ İPTAL



Yoğun sis nedeniyle İstanbul Şehir Hatları'nda Adalar Hattı ve Haliç Hattı haricindeki tüm seferler iptal edildi.








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