Ataşehir, Beykoz, Kartal, Kadıköy, Sancaktepe, Şile, Sultanbeyli, Pendik ve Tuzla'nın bazı mahallelerinde 11 Temmuz'da elektrik kesintisi yapılacak.



İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Ataşehir'de 09.00 ile 17.00 saatleri arasında İnönü Mahallesi, Çamlıklı Sokak, Beykoz'da 09.00 ile 11.00 saatleri arasında Bozhane Mahallesi, Mezarlık, Kiraz, Çarşı, Göllü, Bayırbaşı sokaklar,11.00 ile 13.00 saatleri arasında Göllü Mahallesi, Doğa, Dereboyu Yolu, Anadolu, Karanfil, Baraj Yolu sokaklara elektrik verilemeyecek.