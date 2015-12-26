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DİKKAT! İSTANBUL'A KAR GELİYOR


DİKKAT! İSTANBUL'A KAR GELİYOR
Tarih : 26 Aralık 2015, 09:33
Puan Ver : Dikkat! İstanbul'a Kar Geliyor(6/10)7


İstanbul'da yılbaşında kar olacak mı?



Meteorolojinin verilerine göre İstanbul'da sis 3 gün daha devam edecek. Önümüzdeki hafta ise soğuk ve yağışlı geçecek.



İstanbul Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İstanbul'da Sabah saatlerinde etkili olan ve gün içinde devam eden sis önümüzdeki 3 gün boyunca etkisini sürdürecek.



Pazartesi'den itibaren Poyraz rüzgarının etkisiyle sıcaklıklar düşerken Poyraz beraberinde yağış da getirecek.








Etiketler: Dikkat  İstanbul  A  Kar  Geliyor    haber

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