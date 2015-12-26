

İstanbul'da yılbaşında kar olacak mı?







Meteorolojinin verilerine göre İstanbul'da sis 3 gün daha devam edecek. Önümüzdeki hafta ise soğuk ve yağışlı geçecek.







İstanbul Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İstanbul'da Sabah saatlerinde etkili olan ve gün içinde devam eden sis önümüzdeki 3 gün boyunca etkisini sürdürecek.







Pazartesi'den itibaren Poyraz rüzgarının etkisiyle sıcaklıklar düşerken Poyraz beraberinde yağış da getirecek.