İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yağmur, sulu karın ardından kar yağışına döndü. Kar yağışının gece boyu etkili olmayacak aralıklarla sürecek. Ancak yağışlı havanın bu şekilde 3-4 gün sürmesi bekleniyor.



Marmara bölgesinde 4 gün aralıklı kar ve karla karışık yağmurun etkili olması tahmin ediliyor.



Meteoroloji dün başlayan yağmurun öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar şekline döneceği ve Çarşamba günü sabah saatlerine kadar kuvvetli kuzeyli rüzgarlarla birlikte aralıklı kar sağanakları şeklinde devam edeceği tahmin edildiğini duyurdu. Uyarıda “Ciddi bir örtü yapması beklenmiyor, ancak kentin kuzey ve yüksek kesimlerinde yer yer 5 cm'ye kadar örtü yapabileceği bekleniyor. Kar yağışından ötürü meydana gelebilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, buzlanma, don olayı ve kuvvetli rüzgar) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır' denildi.







kaynak:sözcü