O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

dikkat! istanbul için kar vakti

DİKKAT! İSTANBUL İÇİN KAR VAKTİ

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yağmur, sulu karın ardından kar yağışına döndü. Kar yağışının gece boyu etkili olmayacak aralıklarla sürecek. Ancak yağışlı havanın bu şekilde 3-4 gün sürmesi bekleniyor.

Tarih : 13 Aralık 2016, 16:53
Puan Ver : Dikkat! İstanbul İçin Kar Vakti(7/10)8


Marmara bölgesinde 4 gün aralıklı kar ve karla karışık yağmurun etkili olması tahmin ediliyor.



Meteoroloji dün başlayan yağmurun öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar şekline döneceği ve Çarşamba günü sabah saatlerine kadar kuvvetli kuzeyli rüzgarlarla birlikte aralıklı kar sağanakları şeklinde devam edeceği tahmin edildiğini duyurdu. Uyarıda “Ciddi bir örtü yapması beklenmiyor, ancak kentin kuzey ve yüksek kesimlerinde yer yer 5 cm'ye kadar örtü yapabileceği bekleniyor. Kar yağışından ötürü meydana gelebilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, buzlanma, don olayı ve kuvvetli rüzgar) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır' denildi.



 



kaynak:sözcü








Etiketler: Dikkat  İstanbul  İçin  Kar  Vakti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER