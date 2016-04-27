DİKKAT! İPHONE'LARDA O TUŞ DEĞİŞİYOR!
Apple'ın bu yıl eylülde tanıtacağı iPhone 7'de yıllardır görmeye alışık olduğumuz 'home' butonu yerini yepyeni özelliklerle gelen bir butona bırakıyor.
Yeni bilgiler, iPhone 7'nin su geçirmezlik yeteneğine sahip olacağını söylüyor. İlk defa duymasak da bu seferki iddianın kaynağı farklı.
Apple'ın tedarik zincirinden DigiTimes ile konuşan kaynaklara göre iPhone 7, su geçirmezlik testlerinin ve yeni home düğmesinin testlerinin üçüncü aşamasını tamamladı. Yeni home düğmesinin bir düğmeden çok sensör olacağı, üzerine basmak yerine parmağımızı dokunduracağımız söyleniyor. Bununla birlikte düğmenin iPhone 6S'in ekranı gibi basınca duyarlı olması da muhtemel.
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