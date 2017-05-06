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dikkat! her 5 çocuktan birinde görülüyor!

DİKKAT! HER 5 ÇOCUKTAN BİRİNDE GÖRÜLÜYOR!

Prof. Dr. Serap Turan, obezite oranına bakıldığında çocukların yüzde 20'sinin, fazla kilo ya da obezite sorunu yaşadığını belirterek, "Böyle olunca 5 çocuktan biri ya obez ya da obez olacak ayrıca ilerde obeziteye bağlı gelişecek komplikasyonlar için de risk altında." dedi.

Tarih : 06 Mayıs 2017, 16:14
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Prof. Dr. Serap Turan, obezite oranına bakıldığında çocukların yüzde 20'sinin, fazla kilo ya da obezite sorunu yaşadığını belirterek, "Böyle olunca 5 çocuktan biri ya obez ya da obez olacak ayrıca ilerde obeziteye bağlı gelişecek komplikasyonlar için de risk altında." dedi. Prof. Dr. Turan, obezitenin, kalp-damar hastalıkları başta olmak üzere yüksek kolesterol, insülin direnci gibi hastalıklara neden olduğunu söyledi.



İnsülin direncinin devam etmesi halinde de diyabetin ortaya çıkabileceğini aktaran Turan, erişkinlerde görülen tip iki diyabetin artık çocuklarda da şişmanlığın artması sonucu görülebildiğini ifade etti. Turan, tip iki diyabetin görüldüğü çocukların ciddi sağlık sorunlarının yanı sıra yaşam sürelerinin de kısa olacağının tahmin edildiğini dile getirerek, "Obeziteye bağlı olarak onlu yaşlarda diyabet görülen çocuklar muhtemelen kendi anne, babalarından daha kısa yaşayacak. Bu çocuklarda yaklaşık 20'li, 30'lu yaşlarda diyabete bağlı komplikasyonları görmeye başlayacağız." diye konuştu.



 



kaynak:sabah








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