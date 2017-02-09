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dikkat göz damarlarını çatlatıyor!

DİKKAT GÖZ DAMARLARINI ÇATLATIYOR!

Dr. Neslihangül Can Sevil, "Hapşırmaya engel olunduğunda beyin kanaması, felce hatta kalbin durmasına neden olabilir" dedi

Tarih : 09 Şubat 2017, 14:59
Puan Ver : Dikkat Göz Damarlarını Çatlatıyor!(8/10)7


İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Neslihangül Can Sevil, "Hapşırmaya engel olunduğunda beyin kanaması, felce hatta kalbin durmasına neden olabilir" dedi.



Basit görünen hapşırma, bazen insan vücudunda çok tehlikeli hasarlara neden olabiliyor. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Dr. Neslihangül Can Sevil, hapşırmanın çok tehlikeli olduğunu ifade ederek, hapşırma esnasında dikkat edilmesi gerekenler konusunda uyardı.



"FELÇ OLMA RİSKİNİZ ÇOK YÜKSEK BİR İHTİMALDİR"



Uzman Dr. Neslihangül Can Sevil, "Aslında bize basit gelse de hapşırma o kadara basit bir şey değildir. Bu konuda dikkat edilmesi gereken çok önemli konular var. Hapşırma esnasında vücudumuzdaki basınç çok fazla olduğu için çok fazla hapşırıldığında bayılmalar meydana gelebilir. Hapşırma hissi geldiğinde ağzınızı tamamen kapatırsanız ve nefesinizi tutarsanız akciğerleriniz yırtılabilir. Bu nedenle gelen hapşırma hissine engel olmamanızı ve hapşırmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü hapşırmaya başladığınızda ağzınızı ve burnunuzu kapatırsanız beyninize zarar vererek felç olma riskiniz çok yüksek bir ihtimaldir" ifadelerini kullandı.



"GÖZ DAMARLARINIZ ÇATLAYABİLİR"


Hapşırık kesilmeye çalışıldığında beyinde birçok hasarın meydana gelebileceğini de dile getiren Uzman Dr. Neslihangül Can Sevil, "Hapşırık kesilmeye çalışılırsa beyin kanamasına sebep olabilir. Hapşırırken oluşan yüksek basınç göz damarlarını çatlatabilir, kulak zarlarına hasar verebilir. Aynı zamanda yüksek basınç nedeniyle kalbin durmasına sebep olabilir. Grip, nezle gibi hastalıklar ile hava yolu ile bulaşan hastalıkların yayılmasına ve bulaşmasına sebep olur" diye konuştu.



"TAMAMEN KAPATMADAN HAPŞIRMALIYIZ"



Dr. Neslihangül Can Sevil, "Hapşırırken elimize mendil alıp, ağzımızı ve burnumuzu tamamen kapatmadan hapşırmalıyız. Yanınızda mendil yoksa başınızı insanlardan uzak bir tarafa çevirerek havaya hapşırın. Eğer hapşırık sık sık tekrarlar ise mutlaka viral enfeksiyon veya alerji açısından tetkik edilmek üzere doktora başvurulmalıdır" dedi.



 



kaynak:habertürk








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