DİKKAT ÇEKEN ZİYARETİN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ünlü tarihçi Kadir Mısıroğlu'nu tedavi gördüğü hastanede ziyaret etmişti. Ziyaretin fotoğrafı 2 gün sonra ortaya çıktı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, böbrek rahatsızlığı nedeniyle 1 aydır tedavi gören ünlü tarihçi Kadir Mısıroğlu'nu hastane'de ziyaret etmişti. Dikkat çeken ziyaretin görüntüsü ortaya çıktı.
HASTANEDE ZİYARET ETTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz cuma günü saat 14.30 sıralarında Kısıklı'daki evinden çıkarak Ataşehir'deki Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitmişti.
FOTOĞRAF ORTAYA ÇIKTI
Erdoğan'ın burada tedavi gören ünlü tarihçi Kadir Mısıroğlu'nu ziyaret ettiği öğrenilmişti. Merak edilen ziyaret sırasında çekilen fotoğraf ortaya çıktı.
İşte ziyaretten ilk ve tek kare:
Kaynak: haberinburada
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