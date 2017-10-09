ABD'den gelen vize yasağı kararı gündeme bomba gibi düştü. Uzmanlar, kararı yorumlarken zamanlamasına da dikkat çekiyor.

KARARIN ZAMANLAMASI DİKKAT ÇEKİYOR!

ABD'nin, Türk vatandaşlarının vize başvurularını kabul etmeyi askıya alması Türk askerlerinin, İran ve Rusya ile varılan anlaşma sonucunda "çatışmasızlık bölgesi" olarak ilan edilen İdlib'e, ÖSO birliklerinin refaketiyle girmesinin hemen ardından geldi. Kararın zamanlamasının TSK'nın İdlip operasyonuna resmen başlamasıyla aynı güne denk gelmesi dikkat çekti.

Mehmetçiğin bölgedeki görevi, "ateşkes ihlallerini raporlamak" olarak açıklanmıştı.

İDLİP ABD AÇISINDAN TAKTİK ÖNEME SAHİP

ABD açısından bakıldığında İdlib taktik bir öneme sahip. ABD, İdlib'e baktığında iki şey görüyor: İlki ve en önemlisi, bölge, El Kaide'nin Batı'ya en yakın noktası. ABD, İdlib'de El Kaide varlığını gelip geçici bir durum olarak değil, uzun vadeli olarak mücadele edilmesi gereken bir örgütlenme ve Batı'ya sıçrama taşı olarak algılıyor. Bu nedenle Afganistan-Pakistan sınırı ya da Yemen'de El Kaide'nin güçlü olduğu bölgelere yaptığı gibi yoğunlaştırılmış ama hedefleri sınırlı hava saldırıları düzenliyor. Bu saldırılarda son bir yılda bazı üst düzey El Kaide liderlerini (Ebu Hayr el Masri, Ebu Farej Al Masri, Ebu Kuteybe Et Turki) öldürdü. Bununla birlikte İdlib'de ABD'nin çeşitli biçimlerde desteklediği bazı muhalif gruplar da var. Bu gruplar askeri güçlerini ABD'nin kurduğu operasyon odalarında birleştirip belli alanlarda çatışmalarda epey aktif rol üstleniyor. Bunun geçmişte örnekleri görüldü, yakın zamanda yeni örneklerinin görülmesi olasılığı yüksek. Aynı zamanda İdlib, ABD için Rusya ve Şam'ı oyalayan ve kendi etki sahasından uzaklaştıran taktik bir koz.

TÜRKİYE AÇISINDAN NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

Türkiye'ye hudut komşusu olması, Suriye'nin kuzeyinde (Türkiye'nin Fırat Kalkanı operasyonunda muhaliflerle birlikte elde ettiği Cerablus ve el-Bâb bölgesi haricinde) sınırın tamamen PYD/YPG gibi bir terörist örgütün elinde bulunması, İdlib'i Türkiye açısından daha da stratejik kılıyor. Ayrıca İdlib Suriye'de muhalefetin son ve en önemli kalelerinden biri. Esed rejiminin kaderi de İdlib'le doğrudan bağlantılı.

Kaynak: haberinburada