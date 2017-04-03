

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'nın (PÜİS) duyurusuna göre, rafineri çıkış fiyatında değişiklik beklendiği için otogazın pompa satış fiyatında 4 Nisan 2017 tarihinden geçerli olmak üzere 20 kuruş indirim bekleniyor.







Buna göre İstanbul'da ortalama 3.12 TL'den satılan otogaz, 2.92 TL'ye düşecek.







Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketlere ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.







kaynak:habertürk