

Kültür ve Turizm Bakanlığınca telif haklarına yönelik hazırlanan yasa taslağında, gençlerin sık başvurduğu korsan film ve dizileri farklı mecralarda paylaşma eylemlerine 'internet yavaşlatma' cezası verilmesi öngörülüyor.



Taslağa göre, internetten film veya dizi indirip izleyen değil, bu filmi 'Torrent' gibi programlar üzerinden farklı kullanıcılara yayan aboneler, kurulacak, 'Dijital Telif Hakkı İhlalleriyle Mücadele Merkezleri' tarafından önce iki kez uyarılacak. İki uyarıya karşın eylemlerine devam eden kişilerin 6 aya kadar internet hızı yavaşlatılacak.



Kültür ve Turizm Bakanlığınca sanatın ve sanatçıların haklarını korumak amacıyla telif haklarına yönelik hazırlanan yasa taslağında, özellikle gençlerin sık başvurduğu yöntem olan, korsan film ve dizilerin farklı mecralarda paylaşılmasına "internet yavaşlatma" cezası verilmesi öngörülüyor. Taslakta, internetten korsan filmi izleyenlere yönelik ise bir yaptırım yer almıyor.







Bakanlıkça kamuoyunun görüşüne açılan 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda değişiklik yapılmasına yönelik hazırlanan yasa taslağında bulunan cezai yaptırımların nasıl uygulanacağına yönelik detaylar netleşmeye başladı. Yasa taslağıyla dijital dünyada yaşanan hak ihlallerine yönelik iki önemli tedbirin getirilmesi planlanıyor. Bu kapsamda, kamuoyunda "internetten film izleyene ceza" olarak algılanan internet yavaşlatma cezası, esasında korsan filmleri izleyen değil, yayan bireysel internet kullanıcılarını kapsıyor. Buna göre, bireysel internet abonelerinin internetten herhangi bir filmi izlemeleri veya indirmeleri, cezai yaptırımların içerisinde yer almayacak. Fakat bir abone, indirdiği filmi "Torrent" gibi dosya paylaşım programları üzerinden yükleyip, farklı kullanıcılarla paylaşıyorsa "internet yavaşlatma" cezasıyla da karşı karşıya kalacak.











kaynak:star







