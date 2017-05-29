DİKKAT! BUGÜN ABD ELÇİLİĞİ VE KONSOLOSLUKLAR KAPALI
ABD'nin Ankara'daki Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, 29 Mayıs günü ABD büyükelçiliği ile konsolosluklarının kapalı olacağı duyuruldu.
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, elçilik ve konsoloslukların AB'de kutlanan Anma Günü (Memorial Day) nedeniyle kapalı olacağı belirtildi.
kaynak:hürriyet
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar