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dikkat! bugün abd elçiliği ve konsolosluklar kapalı

DİKKAT! BUGÜN ABD ELÇİLİĞİ VE KONSOLOSLUKLAR KAPALI

ABD'nin Ankara'daki Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, 29 Mayıs günü ABD büyükelçiliği ile konsolosluklarının kapalı olacağı duyuruldu.

Tarih : 29 Mayıs 2017, 11:36
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ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, elçilik ve konsoloslukların AB'de kutlanan Anma Günü (Memorial Day) nedeniyle kapalı olacağı belirtildi.



 



kaynak:hürriyet








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