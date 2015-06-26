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DİKKAT! BU İLLERDE YAĞIŞ GELİYOR


DİKKAT! BU İLLERDE YAĞIŞ GELİYOR
Tarih : 26 Haziran 2015, 10:39
Puan Ver : Dikkat! Bu İllerde Yağış Geliyor(5/10)2


Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek olan yağışların, sabah saatlerinde Bartın Zonguldak Düzce ve Sakarya çevreleri ile Hatay'ın kıyı ilçelerinde, öğle saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in iç kesimleri,Ordu ve Giresun çevreleri, Samsun'un doğu ilçeleri ile Doğu Anadolunun kuzeyinde (Erzurum, Ağrı Kars Ardahan Iğdır ve Bingöl le Van'ın kuzey ilçeleri) yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.








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