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dikkat! bu bakteri insan sağlığını tehdit ediyor!

DİKKAT! BU BAKTERİ İNSAN SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYOR!

Uzmanlar "Çiğ ya da pişmemiş sağlıklı şartlarda saklanmayan gıdalar insan sağlığını olumsuz etkiliyor" şeklinde uyardı

Tarih : 22 Haziran 2017, 15:04
Puan Ver : Dikkat! Bu Bakteri İnsan Sağlığını Tehdit Ediyor!(6/10)3


İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Nihat Cihanyurdu, Manisa'da askerlerin zehirlenmelerinde adı sıkça anılan "Salmonella" bakterisi ile ilgili uyarılarda bulundu.



IHA'nın haberine göre, Dr. Nihat Cihanyurdu "Salmonella ve rotavirüs gibi enfeksiyon etkenleri çiğ ya da pişmemiş, sağlıklı şartlarda saklanılmayan etlerden bulaşabilir" ve "İyi beslenme ve hijyene önem verilerek, hayat tarzında bazı değişiklikler yaparak bağırsak enfeksiyonlarının oluşmasını ve sindirim sisteminin rahatlamasını sağlayabiliriz" ifadelerinde bulundu.



"12 SAAT İÇİNDE ŞİKAYETLER BAŞLAR"



Şikayetlerin 12 saat içinde başladığına dikkat çeken Cihanyurdu, "Bağırsak enfeksiyonları virüs, bakteri, mantar, küf, parazitler ya da çeşitli hastalıkların neden olduğu tedavi edilmediğinde de ciddi sağlık riskleri doğurabilen rahatsızlıklardır. Karın ve bağırsaklarda ağrı, kramp, bulantı, öğürme, ishal, (bazen bulantı olabilir) şişkinlik tarzı şikayetler olabilir. Ayrıca enfeksiyon etkenine göre ateş, üşüme, baş ağrısı, kilo kaybı, kusma da sıkça görülebilen belirtilerdir. Solmonella, Esherichia coli staphylococcus ve parazitler ve rotavirüs gibi enfeksiyon etkenleri; çiğ ya da pişmemiş, sağlıklı şartlarda saklanılmayan etlerden bulaşabilir. Sağlığa zararlı ve arıtılmamış, klorlanmamış veya kaynatılmamış su ve içeceklerden bulaşma yollarıdır. Et ve benzeri yiyecekler ya da yumurta oda ısısında fazla beklerse staphylococcus toksinleri oluşabilir. 12 saat içinde de şikayetler başlayabilir" dedi.



 



kaynak:habertürk








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