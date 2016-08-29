DİKKAT! ANKARA'DA 11 İLÇEDE ELEKTRİK KESİLECEK
Ankara İli AKYURT ilçesine 09:00 - 15:00 Saatleri Arasında Bakım Çalışması Nedeniyle Ahmetadil Köyü Mahallesi Sokak/Sokaklarına enerji Verilemeyecektir.
Ankara İli ALTINDAĞ 09:00 - 17:00 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Feridun Çelik Mahallesi 1798 - Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.
Ankara İli BEYPAZARI İlçesine 09:00 - 17:00 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Kırbaşı Bucak Kırşeyhler Köyü Mahallesi sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.
Beypazarı İlçesine 09:00 - 17:00 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Çayırhan Bucak Karaköy Köyü Mahallesi Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.
Ankara İli ÇANKAYA İlçesine 09:00 - 17:00 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Bağcılar Mahallesi Koza - Sokak/Sokaklarına Büyükesat Mahallesi Mahatma Gandi - Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.
Ankara İli ÇUBUK İlçesine 09:00 - 14:00 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Yenice Mahallesi Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.
Ankara İli GÖLBAŞI İlçesine 09:00 - 14:00 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Hacılar Mahallesi Tuluntaş Yolu - Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.
Ankara İli KALECİK İlçesine 09:00 - 14:00 Saatleri Arasında 3.Şahıs Çalışması Nedeniyle Halit Cevri Aslangil Mahallesi Şehit Mehmet Akkaya - Gümüşpınar Kümesi - Çengeller Yazısı Mevki - Bahçeler Mahallesi Enerji Verilemeyecektir.
Ankara İli KAZAN İlçesine 09:30 - 13:30 Saatleri Arasında Bakım Çalışması Nedeniyle Saray Mahallesi Saray Mah. - Fatih Sultan Mehmet - Bayraktar - Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.
Kazan İlçesine 10:00 - 14:00 Saatleri Arasında 3.Şahıs Çalışması Nedeniyle Saray Mahallesi Fatih Sultan Mehmet - Aksoy - Gökkuşağı - Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.
Ankara İli KIZILCAHAMAM İlçesine 09:00 - 17:00 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Alpagut Mahallesi Bademli Mahallesi Başağaç Mahallesi Güney Saray - Sokak/Sokaklarına Kışlak Mahallesi Kışlak - Çeltikçi Enerji Verilemeyecektir.
Kızılcahamam İlçesine 09:00 - 17:00 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Otacı Mahallesi İnli - Otacı - Ürküt- Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.
Kızılcahamam İlçesine 09:00 - 17:00 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Aşağı Çanlı Mahallesi Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.
Ankara İli MAMAK İlçesine 09:00 - 17:00 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Abidinpaşa Mahallesi Güzeliş - Kırkağaç - Tıp Fakültesi - Şehit Hakkı Çelik - Şehit Osman - Sokak/Sokaklarına Balkiraz Mahallesi Bağlar - Tıp Fakültesi - Saraycık - Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.
Mamak İlçesine 09:00 - 17:00 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Abidinpaşa Mahallesi Güzeliş - Kayalar - Kaynarca - Münzeviler - Şehit Hakkı Çelik - Şehit Osman - Balaban - Gülistan - Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.
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