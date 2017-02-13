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dikkat! 42 milyon liranızı unuttunuz!

DİKKAT! 42 MİLYON LİRANIZI UNUTTUNUZ!

Sigorta şirketleri, her yılın başında paralarını unutan sigortalıların listesini yayımlıyor. Bu yıl 125 binden fazla sigortalı, hayat poliçesinde biriken parasını ya da aracının hasar alacağını almayı unuttu

Tarih : 13 Şubat 2017, 09:00
Puan Ver : Dikkat! 42 Milyon Liranızı Unuttunuz!(7/10)6


Bu yıl 125 binden fazla sigortalı, hayat poliçesinde biriken parasını ya da aracının hasar alacağını almayı unuttu.



Sigorta şirketleri, her yılın başında paralarını unutan sigortalıların listesini yayımlıyor, hak sahiplerine 15 Haziran'a kadar paralarını almaları için mektup ve telefonla çağrıda bulunuyor.



Güvence Hesabı Müdürü Abdülkadir Küçük, sigorta şirketlerinde 10 ya da 20 yıllık hayat poliçesi yaptırıp, söz konusu tarihler sonunda hayat poliçesinde biriken parasını unutup almayanların bulunduğunu söyledi.



Küçük, 125 bin 885 kişinin sigortadaki parasını unuttuğunu bildirdi. Küçük, bu kişilerin unuttuğu toplam meblağın 42 milyon 99 bin 911 lira olduğu bilgisini vererek, “Bu paralar 15 Haziran 2017 tarihine kadar sigortalılar tarafından aranmaz ve tahsil edilmez ise, 31 Haziran 2017 tarihine kadar sigorta şirketleri tarafından Güvence Hesabı'na devredilecek” diye konuştu.



 



kaynak:habertürk








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