DİJİTAL REKLAM YATIRIMLARI 1 MİLYAR LİRAYA DAYANDI
2016'nın ilk yarı Dijital Reklam Yatırımları IAB Türkiye tarafından açıklandı. IAB Türkiye AdEx-TR sonuçlarına göre, dijital reklam yatırımları, 2015'in aynı dönemine oranla yüzde 20 oranında artarak 927.6 Milyon TL'ye ulaştı
IAB Türkiye yetkilileri, sektördeki gelişmelere paralel olarak bu yıl verinin analizinde değişikliğe gidildiğini ve Mobil'in format olmaktan çıkarılarak platform olarak konumlandırıldığını belirtti. AdEx-TR'de yapılan bir diğer önemli değişiklik ise, Arama Motoru Reklamları başlığı altında artık sadece Ücretli Sıralama Yatırımlarının olması, esasen display olan Arama Motoru Görüntülü Reklam Ağı yatırımlarının Gösterim ya da Tıklama Bazlı Reklam Yatırımlarının içine alınması oldu. IAB Türkiye'nin yaptığı açıklamaya göre, display reklam yatırımları 2016'nın ilk 6 ayında yüzde 19.6 büyüyerek 546 milyon TL oldu. Display reklamlar kategorisinde en büyük payı 427.7 milyon TL ile Gösterim ya da Tıklama Bazlı Reklam Yatırımları aldı. Video reklam yatırımları yüzde 50.2'lik büyümeyle 91.8 milyon TL olarak gerçekleşirken, sponsorluk reklamlarının yerini alan Native 26,5 milyon TL'ye ulaştı.
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