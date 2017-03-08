Yapılan araştırmaya göre dijital oyun dünyası Ocak ayı içerisinde yüzde 10 arttı ve sektör 7.5 milyar dolarlık gelir seviyesine ulaştı.



Yapılan araştırmaya göre dijital oyun dünyası Ocak ayı içerisinde yüzde 10 arttı ve sektör 7.5 milyar dolarlık gelir seviyesine ulaştı.



SuperData araştırma şirketi tarafından sunulan raporda dijital oyun piyasası oldukça iyi bir hızla ilerlemeye devam ediyor. Geride bırakılan ocak ayı içerisinde indirilen oyun miktarı 2016'nın ocak ayı karşısında %9.8'lik artış yakalarken toplam olara 7.47 milyar dolarlık bir gelir haneye yazılmış oldu.



2016 yılına göre çok daha hareketli olan pazar %34 gibi bir oranla artarken Xbox ve PlayStation'ın göğüslediği konsol piyasası geçen yıla oranla %32 daha fazla gelir elde etti.



Sonuç olarak sektörde gelecek için çok daha umutlu rakamlar beklenirken, oyuncuların da sektörün bu beklentisini boşa çıkarmayacağına oldukça emin bir şekilde yaklaşılabilir.



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