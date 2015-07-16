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digiturk'te neler oluyor?

DİGİTURK'TE NELER OLUYOR?

Digiturk'un Bein Media'ya satış bedeli açıklanmazken, TMSF'nin açıklamaları kafaları karıştırdı.

Tarih : 16 Temmuz 2015, 13:48
Puan Ver : Digiturk'te Neler Oluyor?(9/10)6


Önce Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın konuğu olarak Türkiye'ye geldi. Bu ziyaretin gerçekleştiği saatlerde Türkiye'nin en büyük dijital yayıncılık platformu Digitürk, devlet tarafından Katarlı Bein Media Gruba satıldı. Bein Media Grubu Türkiye'de de faaliyet gösteren ve Ak Parti'yi açıkça destekleyen Al Jazeera Grubu'nun da sahibi.

 

NEDEN İHALEYE ÇIKILMADI?

 

Satışın zamanlaması kadar yöntemi de kafalarda soru işaretleri oluşturdu. Digitürk'ü Katarlılara Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) sattı. İşadamı Mehmet Emin Karamehmet'in şirketine ‘batık bankalarda buharlaşan paraları halk adına tahsil etme' iddiasıyla el koyan TMSF yönetimi, yaptığı satışın tutarını açıklamadı. Yani Digitürk'ün satış fiyatını halktan gizledi!



TMSF BAŞKANI'NDAN DİGİTURK AÇIKLAMASI

 

Ayrıca Cumhuriyet Gazetesi'nden Murat Sabuncu'nun dikkat çektiği gibi satış için herhangi bir ihaleye de çıkmadı. Hâlbuki Türk Telekom, Ciner Holding, Doğuş ve Doğan Grubu'nun şirketle yakından ilgilendiği biliniyordu. Dolayısıyla bir ihale yapılması halinde Digitürk'ün fiyatı daha da yükselebilirdi. Bu durumda hem TMSF daha fazla gelir elde edebilir hem de Karamehmet'in borçları daha da azalabilirdi.








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