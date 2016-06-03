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dieng: oyun tarzım cristiano ronaldo'ya benziyor

DİENG: OYUN TARZIM CRİSTİANO RONALDO'YA BENZİYOR

Medipol Başakşehir'in yeni transferi Cheikhou Dieng, "Oyun tarzım Cristiano Ronaldo'ya benziyor" dedi.

Tarih : 03 Haziran 2016, 15:44
Puan Ver : Dieng: Oyun Tarzım Cristiano Ronaldo'ya Benziyor(10/10)7


Medipol Başakşehir'in Avusturya ekibi St. Pölten'den transfer ettiği Senegalli Cheikhou Dieng, Türkiye'ye şampiyonluk yaşamak için geldiğini söyledi.



Dieng, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeteneklerine çok güvendiğini belirtip , "Oyun tarzım Cristiano Ronaldo'ya benziyor. Ofansif bir oyuncuyum. Çok süratliyim, koşmuyorum adeta uçuyorum. Oynadığım takımlara ofansif anlamda çok büyük katkı yaptım" dedi.



Başakşehir ile birlikte Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Werder Bremen'in de kendisini istediğini anlatan 23 yaşındaki futbolcu, "Başakşehir ile anlaşmadan önce isteseydim Werder Bremen'e gidebilirdim ama transfer konusunda menajerime çok güveniyorum. Menajerim Türk futbolunun çok geliştiğini ve Başakşehir'in benim için doğru adım olacağını söyledi. Onun için Başakşehir'i seçtim. Kariyer planlamamda Başakşehir'in doğru adım olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



Geçtiğimiz sezonlarda Türkiye'de forma giyen vatandaşları Moussa Sow ve Demba Ba'yı şahsen tanımadığını dile getiren sol kanat oyuncusu şunları kaydetti:



"Onlar Senegal'in kuzeyinde, ben güneyinde yaşıyorum. İsimleri çok büyük, idolümüz olan isimler. Onlarla bir görüşmem olmadı ama Türkiye Ligi'ni her zaman takip ediyordum ve hakkında bilgilerim vardı."



Senegalli futbolcu, hedefini, "Daha çok çalışmak, daha çok öğrenmek ve dünya klasmanında bir futbolcu olmak" şeklinde özetledi.



Dieng, 4 sezon Norveç ekibi Sandefjord forması giydi. Sandefjord'un 1. Lig'e yükselmesine katkı yapan Senegalli oyuncu, bir sezon sonra takımın küme düşmesinin ardından Avusturya 2. Lig'i takımlarından St. Pölten'e transfer oldu.



Dieng, St. Pölten'de de şampiyonluk sevinci yaşadı ve Medipol Başakşehir'e imza attı.








Etiketler: Dieng  Oyun  Tarzım  Cristiano  Ronaldo  Ya  Benziyor    haber

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