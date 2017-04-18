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diego simeone milli yıldızı istiyor!

DİEGO SİMEONE MİLLİ YILDIZI İSTİYOR!

Yılın transferi gerçekleşiyor... Atletico Madrid'in hocası Diego Simeone kararını verdi. İspanyollar, milli yıldızın transferi için sezon sonu randevu talep etti.

Tarih : 18 Nisan 2017, 10:14
Puan Ver : Diego Simeone Milli Yıldızı İstiyor!(7/10)7


Süper Lig'de üçüncü yıldıza giden, UEFA Avrupa Ligi'nde göz kamaştıran bir performans gösteren Beşiktaş'ın kaptanı Oğuzhan Özyakup, İspanyolların yakın markajında...



Galatasaray'dan Arda Turan'ı 12 milyon euroya alıp, 41 milyon euroya dünya devi Barcelona'ya satan Atletico Madrid, bu kez 24 yaşındaki oyuncu için Siyah-beyazlılar'ın kapısını aşındırıyor.



 



kaynak:sabah






Etiketler: Diego  Simeone  Milli  Yıldızı  İstiyor    haber

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