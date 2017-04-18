Yılın transferi gerçekleşiyor... Atletico Madrid'in hocası Diego Simeone kararını verdi. İspanyollar, milli yıldızın transferi için sezon sonu randevu talep etti.



Süper Lig'de üçüncü yıldıza giden, UEFA Avrupa Ligi'nde göz kamaştıran bir performans gösteren Beşiktaş'ın kaptanı Oğuzhan Özyakup, İspanyolların yakın markajında...



Galatasaray'dan Arda Turan'ı 12 milyon euroya alıp, 41 milyon euroya dünya devi Barcelona'ya satan Atletico Madrid, bu kez 24 yaşındaki oyuncu için Siyah-beyazlılar'ın kapısını aşındırıyor.







kaynak:sabah