Inter'in yeni teknik direktörlük görev için Diego Simone ile görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.



İtalyan basınında yer alan habere göre; Juventus'un dominasyonunu kırmak için maddi olarak hiçbir fedakarlıktan kaçınmama kararı alan Inter büyük oynuyor.



Milano ekibinin, Atletico Madrid'in hocası Diego Simeone'yi yüklü bir transfer bütçesiyle takımın başına geçirmeyi düşündüğü öne sürüldü.