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diego simeone, arda'yla beraber ınter'e gidiyor!

DİEGO SİMEONE, ARDA'YLA BERABER INTER'E GİDİYOR!

Inter'in yeni teknik direktörlük görev için Diego Simone ile görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.

Tarih : 28 Nisan 2017, 11:34
Puan Ver : Diego Simeone, Arda'yla Beraber Inter'e Gidiyor!(9/10)9


İtalyan basınında yer alan habere göre; Juventus'un dominasyonunu kırmak için maddi olarak hiçbir fedakarlıktan kaçınmama kararı alan Inter büyük oynuyor.



Milano ekibinin, Atletico Madrid'in hocası Diego Simeone'yi yüklü bir transfer bütçesiyle takımın başına geçirmeyi düşündüğü öne sürüldü.








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