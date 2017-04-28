DİEGO SİMEONE, ARDA'YLA BERABER INTER'E GİDİYOR!
Inter'in yeni teknik direktörlük görev için Diego Simone ile görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.
İtalyan basınında yer alan habere göre; Juventus'un dominasyonunu kırmak için maddi olarak hiçbir fedakarlıktan kaçınmama kararı alan Inter büyük oynuyor.
Milano ekibinin, Atletico Madrid'in hocası Diego Simeone'yi yüklü bir transfer bütçesiyle takımın başına geçirmeyi düşündüğü öne sürüldü.
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