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diego, flamengo'yla görüşüyor

DİEGO, FLAMENGO'YLA GÖRÜŞÜYOR

Fenerbahçe'dan ayrılması beklenen ve kendisine kulüp arayan Diego Ribas'ın babası transferle ilgili konuştu.

Tarih : 13 Temmuz 2016, 14:10
Puan Ver : Diego, Flamengo'yla Görüşüyor(8/10)6


Fenerbahçe'de yolların ayrılmak üzere olduğu Diego Ribas, Brezilya'da kulüp aramaya devam ediyor.



Sezon başı kampında istenmeyen tecrübeli futbolcunun ülkesine giderek bazı girişimlere başladığı, özellikle Flamengo ile ciddi mesafe aldığı belirtildi. Ancak Diego'nun sözleşmesinin devam etmesi ve istediği rakamların kulüpler tarafından karşılanmasının güç olduğu kaydedildi.



Brezilya basınına konuyla ilgili bilgi veren Diego'nun babası Djair Ribas, "Flamengo'nun bir ilgisi var ve transfer etmek istiyorlar. Karşılıklı iletişim olduğu doğru. Ancak Diego'nun Fenerbahçe ile devam eden bir sözleşmesi var. Bu nedenle bir yol almak mümkün olmuyor" ifadelerini kullandı.








Etiketler: Diego  Flamengo  Yla  Görüşüyor    haber

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