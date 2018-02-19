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Diego Costa'dan olay sözler: Benden nefret ediyorlar

DİEGO COSTA'DAN OLAY SÖZLER: BENDEN NEFRET EDİYORLAR

La Liga'da Barcelona'yı takip etmeyi sürdüren Atletico Madrid'de yıldız futbolcu Diego Costa, hakemlerin kendisine karşı önyargılı olduğunu söyledi.

Tarih : 19 Şubat 2018, 21:10
Puan Ver : Diego Costa'dan Olay Sözler: Benden Nefret Ediyorlar(8/10)4

Atletico Madrid'in golcüsü Diego Costa, hakemlerin saha içinde kendisine karşı adil olmadığını söyledi.

"EN KÜÇÜK OLAYDA SARI KART GÖSTERİYORLAR"

Costa, maç içinde haksız yere cezalandırıldığını söylerken, "Hakemler benden nefret ediyor ve bu konuda yapabileceğim hiçbir şey yok. En küçük olayda bile bana sarı kart gösteriyorlar. Tekrarlara bakıp hatalı olduğunu söyleyebilirsiniz, bunu hak etmediğimi söyleyebilirsiniz ama bu konuda yapacak bir şey kalmıyor." ifadelerini kullandı.

Devre arasında Atletico Madrid'e geri dönen Brezilya asıllı İspanyol milli oyuncu, La Liga'da 5 maçta 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi, 2 de sarı kart gördü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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