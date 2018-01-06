Fenerbahçe Doğuş'ta Sakatlık Şoku! 1 Ay Sahalardan Uzak Kalacak
Edirne'nin Tek Kadın Kasabı Kübra, Poşet Açarak Başladı, Şimdi Kemik Kırıyor
Diego Costa Maça Damga Vurdu! Önce Attı Sonra Atıldı
Trabzonspor'da Sakatlık Şoku! Acılar İçinde Yerde Kaldı
Tarihe Geçen İlk Türk! Bu İmzanın Anlamı Çok Başka
Fatih Terim'e Sert Sözler: Mekan Basan İmparator Olamaz!
Liverpool, Cenk Tosun'un Takımını 85 Milyonluk Oyuncuyla Yıktı!
Nuri Şahin'den Cenk Tosun'a Şartlı Tebrik
Trabzonsporlu Burak Yılmaz'ın Kaza Yaptığı Geceden Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı
Fenerbahçeli Giuliano: Takım İçinde Bazı Şeyleri Düzeltmemiz Gerek
Cenk Tosun, Beşiktaş Taraftarına Veda Etti
Arda Turan Amerika Temsilcisi Chicago Fire'a Transfer Oluyor
Cenk Tosun'dan Büyük Fedakarlık
Trabzonspor Cas Sorununu Mas Transferiyle Halletti
Teleset Mobilya Akhisarspor Yevhen Seleznyov'u Renklerine Bağladı
Körfez Kupası Finalinde Tribün Bariyeri Çöktü: 40 Yaralı
Trabzonspor Brezilyalı Yıldız İçin Resmi Teklif Yaptı
Başakşehirli Yıldızdan Olay Fenerbahçe İtirafı: İmza An Meselesiydi
Dünyanın En Fazla Kazanan Futbolcusu Tevez'in Yeni Takımı Belli Oldu
Van Persie'nin Son Sözü Aziz Yıldırım'ı Çıldırttı

Diego Costa maça damga vurdu! Önce attı sonra atıldı

DİEGO COSTA MAÇA DAMGA VURDU! ÖNCE ATTI SONRA ATILDI

Atletico Madrid-Getafe maçına Diego Costa damga vurdu. Yıldız oyuncu, Atletico Madrid forması ile çıktığı ilk La Liga karşılaşmasında golünü attı, aynı dakika kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Tarih : 06 Ocak 2018, 18:20
Puan Ver : Diego Costa Maça Damga Vurdu! Önce Attı Sonra Atıldı(6/10)2

Atletico Madrid - Getafe maçında kazanan, 2-0'lık skorla Atletico Madrid oldu. İspanya La Liga'nın 18. haftasındaki mücadele, Wanda Metropolitano'da oynandı.

ÖNCE GOLÜNÜ ATTI, SONRA OYUNDAN ATILDI

Atletico Madrid'e galibiyeti getiren goller, 18. dakikada Correa ile 68. dakikada Diego Costa ile geldi. İspanyol ekibine geri dönen Diego Costa, attığı golün ardından taraftarların arasına girerek gol sevinci yaşadığı gerekçesiyle 2. sarı kartını gördü ve aynı dakikada kırmızı kartla oyundan atıldı. Costa, Atletico Madrid'e geri döndükten sonra 2 maçta 2 gol attı, 2 sarı kart gördü ve 1 kez de kırmızı kartla oyundan atıldı.

ATLETİCO MADRİD PUANINI 39 YAPTI

Bu skorun ardından Atletico Madrid puanını 39 yaparken, Getafe ise 23 puanda kaldı. İspanya La Liga'nın 19. haftasında Atletico Madrid deplasmanda Eibar ile karşılaşacak, Getafe ise evinde Malaga'yı konuk edecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Diego  Costa  Maça  Damga  Vurdu  Önce  Attı  Sonra  Atıldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER