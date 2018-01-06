DİEGO COSTA MAÇA DAMGA VURDU! ÖNCE ATTI SONRA ATILDI
Atletico Madrid-Getafe maçına Diego Costa damga vurdu. Yıldız oyuncu, Atletico Madrid forması ile çıktığı ilk La Liga karşılaşmasında golünü attı, aynı dakika kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
Atletico Madrid - Getafe maçında kazanan, 2-0'lık skorla Atletico Madrid oldu. İspanya La Liga'nın 18. haftasındaki mücadele, Wanda Metropolitano'da oynandı.
ÖNCE GOLÜNÜ ATTI, SONRA OYUNDAN ATILDI
Atletico Madrid'e galibiyeti getiren goller, 18. dakikada Correa ile 68. dakikada Diego Costa ile geldi. İspanyol ekibine geri dönen Diego Costa, attığı golün ardından taraftarların arasına girerek gol sevinci yaşadığı gerekçesiyle 2. sarı kartını gördü ve aynı dakikada kırmızı kartla oyundan atıldı. Costa, Atletico Madrid'e geri döndükten sonra 2 maçta 2 gol attı, 2 sarı kart gördü ve 1 kez de kırmızı kartla oyundan atıldı.
ATLETİCO MADRİD PUANINI 39 YAPTI
Bu skorun ardından Atletico Madrid puanını 39 yaparken, Getafe ise 23 puanda kaldı. İspanya La Liga'nın 19. haftasında Atletico Madrid deplasmanda Eibar ile karşılaşacak, Getafe ise evinde Malaga'yı konuk edecek.
Kaynak: haberinburada
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