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Diego Costa, Kapısının Önüne

DİEGO COSTA, KAPISININ ÖNÜNE "BEŞİKTAŞ'A GEL" YAZAN TARAFTARLARA SAHİP ÇIKTI

Ünlü golcü Diego Costa, evinin önüne "Beşiktaş'a gel" yazan taraftarlar için polise gitmeye hazırlanan ev sahibini durdurdu: Cezayı ben ödeyeceğim, o yazı benim için değerli.

Tarih : 15 Temmuz 2017, 12:10
Puan Ver : Diego Costa, Kapısının Önüne "Beşiktaş'a Gel" Yazan Taraftarlara Sahip Çıktı(8/10)4

Beşiktaş'ın transfer listesindeki ilk isimlerden biri olan Diego Costa, siyah-beyazlı taraftarların gönlünü kazanmaya devam ediyor. Beşiktaşlı taraftarlar, İspanyol forvetin instagram hesabına birkaç gün içinde 3 milyon 600 bini aşkın 'Come to Beşiktaş' yorumu yaptı. Bu rakamla instagram yorum rekorunu eline geçiren Costa için siyah- beyazlı taraftarlar aynı çağrıyı İngiltere'de farklı bir yolla yaptı. Beşiktaşlılar, Costa'nın evinin önüne "Come to Beşiktaş" yazdı.

UZAK DOĞUYA GİTMİYOR

Yazı, İngiltere'de gündem olurken, Channel 4'te canlı yayına çıkan ev sahibi yazıyı yazanların güvenlik kameraları tarafından tespit edildiğini, kamu malına zarar vermek suçlamasıyla metropolitan polisine başvuracakları anda Costa tarafından durdurulduğunu itiraf etti. Evin sahibi, Costa'nın kendisine, "Gerekli düzenlemeyi yapın, faturayı da bana gönderin. O yazı benim için değerli" dediğini itiraf etti. Bu arada, Uzakdoğu turuna çıkacak Chelsea, Diego Costa'ya takım kadrosuna almadı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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