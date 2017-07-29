DİDİM'DE YAKALANAN YPG'Lİ TERÖRİST, ESKİ İNGİLİZ ASKERİYMİŞ
Aydın'da gözaltına alınan 3 YPG'li arasında bulunan İngiliz Joe Robinson'un, eski bir İngiliz askeri olduğu ve Suriye'de terör örgütü YPG saflarında DEAŞ'a karşı savaştığı ortaya çıktı.
İngiltere'de yayımlanan The Independent gazetesi, Didim'de kız arkadaşıyla birlikte tatil yaparken gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Joe Robinson'un eski bir İngiliz askeri olduğunu ve Suriye'de terör örgütü YPG saflarında DEAŞ'a karşı savaştığını yazdı.
SURİYE'DE 3 AY KALDILAR
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, geçen 26 Temmuz'da İngiltere vatandaşı Joe Robinson'ı, Türk asıllı Bulgar vatandaşı Miya Rojkan. ve annesi V.P.R.A.'yı gözaltına almıştı.
İfadeleri alınan şüphelilerden Robinson, 2015 yılında örgüte tıbbi yardımda bulunmak üzere Suriye'ye gittiğini ve 3 ay kaldığını belirtip, "YPG'den silah eğitimi aldım ancak herhangi bir çatışmaya girmedim. Daha sonra buradan ayrılarak İngiltere'ye döndüm. 10 gün kadar önce Miya Rojkan. ve annesi V.P.R.A. ile birlikte tatil amacıyla Türkiye'ye geldik" ifadesini kullanmıştı.
İNGİLTERE'DE DE TERÖR SUÇLAMASI GÖRDÜ
Hürriyet'in İngiliz The Independent gazetesinden aktardığı haberde ise Joe Robinson'un Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a karşı savaştığı ifade ediliyor. 2012 yılında İngiliz ordusuna bağlı olarak Afganistan'da bulunan Joe Robinson'un, 2015 yılında Manchester Havaalanı'nda terörizm suçlamaları nedeniyle gözaltına alındığı belirtildi. Robinson'un gözaltına alınmadan önce Suriye'de DEAŞ'a karşı savaştığı ifade ediliyor.
"MAİL ATTILAR"
The Independent'a konuşan Mira Rojkan ise, "Korkunçtu. Bizim Türkiye'de bir şeyler yapmak üzere teröristler olduğumuzu ifdade eden e-posta aldıklarını söyledikler. Bu epostanın kimden geldiğini söylemediler. Annemle birlikte tatil yaparken bizi sahilde gözaltına aldılar" ifadesini kullandı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Almanya'da Rastgele Bıçaklı Saldırı Dehşeti: 1 Ölü Çok Sayıda Yaralı Var
- Sinop Üniversitesinin Dekanı Feci Kazada Can Verdi, 6 Yaşındaki Oğlunun İse Durumu Ağır
- Yan Yatarak Piste Yaklaşan Uçağın Pilotu Konuştu: Bilinçli Olarak Yan Yatırdık
- Fıfa, Katar Emiri'nin Resminin Olduğu Tişörtü Giydikleri İçin Katar'a Ceza Kesti
- Tüfeğini Denerken Katil Oldu Savunmasında 'neden Yaptığımı Anlamadım' Dedi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Abd'de Mucize Kurtuluş! Otoyola Düşerek Patlayan Uçaktan Sağ Çıktılar
- Dehşet Anları! Küçük Kız Kolunu Asansörün Kapısına Böyle Kaptırdı
- Finlandiya'da 50 Yaşındaki Saldırgan Aracıyla Kalabalığın İçine Daldı: 1 Ölü
- İslami Vakıflar İdaresi İsrail'in Mescid-İ Aksa'daki Tüm Kapıları Açacağını Duyurudu
- Su Tankerinden Fışkıran Sudan Kaçmaya Çalışırken Arabanın Altında Kaldı
Bu Haberle İlgili Yorumlar