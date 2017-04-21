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didem soydan tuvaletten fotoğraf paylaşınca...

DİDEM SOYDAN TUVALETTEN FOTOĞRAF PAYLAŞINCA...

Sosyal medya hesabından yaptığı ilginç paylaşımlarla adından söz ettiren ünlü model Didem Soydan, son hareketiyle pes dedirtti.

Tarih : 21 Nisan 2017, 10:06
Puan Ver : Didem Soydan Tuvaletten Fotoğraf Paylaşınca...(6/10)7


 Ünlü model Didem Soydan'ın son paylaşımı pes dedirtti. Tuvalete elinde çayla giren Soydan, bu anları utanmadan Instagram'ın hikaye bölümünde paylaştı.



"TUVALETE ÇAY TAŞIMAK"



Klozete oturup bir yandan da çayını yudumlayan model, bu kareye "Hadi itiraf.com, tuvalete çay taşımak" notu düştü.



ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTTULAR



"Umut Eker'in öğrencisiyiz" diye de sözde espri yapan ünlü manken, sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu. Ünlü model için "Entel olacağım diye olayı abartıyor" şeklinde yorumlar yapıldı.





 



kaynak:haberler








Etiketler: Didem  Soydan  Tuvaletten  Fotoğraf  Paylaşınca    haber

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