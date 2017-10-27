DİDEM SOYDAN, İÇ ÇAMAŞIRLI SELFİESİNİ TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞTI
Son dönemlerde cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren Didem Soydan, iç çamaşırlı selfiesini sosyal medya hesabından paylaştı.
Bikinili paylaşımlarıyla sosyal medya hesabını takip eden erkek hayranlarını şaşırtmayı başaran Didem Soydan dönem dönem yaptığı cesur paylaşımlarla dikkat çekiyor.
İÇ ÇAMAŞIRLI FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI
Yoğun bir iş temposunda koşturan Soydan bu temposuna dair paylaşımlarıyla sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. İşi gereği kaldığı otellerden de bol bol paylaşımda bulunan Didem Soydan bu defa iç çamaşırlı bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.
FİT VÜCUDU DİKKAT ÇEKTİ
Hikaye kısmından paylaşımda bulunan Soydan fit vücudu ve cesaretiyle yine dikkat çekti.
İşte Didem Soydan'ın o pozu;
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar