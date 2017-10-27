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Didem Soydan, İç Çamaşırlı Selfiesini Takipçileriyle Paylaştı

DİDEM SOYDAN, İÇ ÇAMAŞIRLI SELFİESİNİ TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞTI

Son dönemlerde cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren Didem Soydan, iç çamaşırlı selfiesini sosyal medya hesabından paylaştı.

Tarih : 27 Ekim 2017, 11:50
Puan Ver : Didem Soydan, İç Çamaşırlı Selfiesini Takipçileriyle Paylaştı(10/10)6

Bikinili paylaşımlarıyla sosyal medya hesabını takip eden erkek hayranlarını şaşırtmayı başaran Didem Soydan dönem dönem yaptığı cesur paylaşımlarla dikkat çekiyor.

İÇ ÇAMAŞIRLI FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Yoğun bir iş temposunda koşturan Soydan bu temposuna dair paylaşımlarıyla sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. İşi gereği kaldığı otellerden de bol bol paylaşımda bulunan Didem Soydan bu defa iç çamaşırlı bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

FİT VÜCUDU DİKKAT ÇEKTİ

Hikaye kısmından paylaşımda bulunan Soydan fit vücudu ve cesaretiyle yine dikkat çekti.

İşte Didem Soydan'ın o pozu;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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