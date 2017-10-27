Bikinili paylaşımlarıyla sosyal medya hesabını takip eden erkek hayranlarını şaşırtmayı başaran Didem Soydan dönem dönem yaptığı cesur paylaşımlarla dikkat çekiyor.

İÇ ÇAMAŞIRLI FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Yoğun bir iş temposunda koşturan Soydan bu temposuna dair paylaşımlarıyla sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. İşi gereği kaldığı otellerden de bol bol paylaşımda bulunan Didem Soydan bu defa iç çamaşırlı bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

FİT VÜCUDU DİKKAT ÇEKTİ

Hikaye kısmından paylaşımda bulunan Soydan fit vücudu ve cesaretiyle yine dikkat çekti.

İşte Didem Soydan'ın o pozu;

Kaynak: haberinburada