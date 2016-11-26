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didem soydan, barselona'ya gitti

DİDEM SOYDAN, BARSELONA'YA GİTTİ

Geçtiğimiz hafta Barcelona'da forma giyen Arda Turan ile Soho'daki bir partide 31 nolu odada yakınlaştığı iddia edilen model Didem Soydan'ın, Barselona'ya gitmesi kafaları karıştırdı.

Tarih : 26 Kasım 2016, 11:11
Puan Ver : Didem Soydan, Barselona'ya Gitti(5/10)4


Didem Soydan, önceki gün Türk Hava Yolları uçağıyla Arda Turan'ın futbol oynadığı şehre gitti.



Business Class bölümünde uçan ünlü model, Atatürk Havaalanı'nda objektiflere yansıdı. Tanınmamak için şapka ve gözlük takan Soydan, objektiflere takıldığını fark edince şaşırdı.



Soydan, Arda Turan'la yakınlaştığı iddiaları üzerine, "Arda ile 2 dakika konuştuk. Aramızda bir şey yok" demişti.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Didem  Soydan  Barselona  Ya  Gitti    haber

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