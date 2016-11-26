Geçtiğimiz hafta Barcelona'da forma giyen Arda Turan ile Soho'daki bir partide 31 nolu odada yakınlaştığı iddia edilen model Didem Soydan'ın, Barselona'ya gitmesi kafaları karıştırdı.



Didem Soydan, önceki gün Türk Hava Yolları uçağıyla Arda Turan'ın futbol oynadığı şehre gitti.







Business Class bölümünde uçan ünlü model, Atatürk Havaalanı'nda objektiflere yansıdı. Tanınmamak için şapka ve gözlük takan Soydan, objektiflere takıldığını fark edince şaşırdı.







Soydan, Arda Turan'la yakınlaştığı iddiaları üzerine, "Arda ile 2 dakika konuştuk. Aramızda bir şey yok" demişti.







kaynak:milliyet