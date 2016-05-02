DİCLE'DE BOMBALI SALDIRI: 1 ŞEHİT, 26 YARALI
Diyarbakır'da gerçekleştirilen saldırıda 1 asker şehit oldu, 26 kişi de yaralandı.
Saldırı, saat 21.45 sıralarında Dilce ilçesinde meydana geldi.
İlçe jandarma komutanlığı önünde nöbet tutan askerler, bir aracın hızla üzerlerine doğru geldiğini fark etti. Dur ihtarına uymayan araca ateş açıldı.
Bunun üzerine teröristler ilçe jandarma komutanlığına fazla yaklaşamadan bomba yüklü aracı infilak ettirdi.
Saldırıda 1 uzman çavuş şehit oldu, 26 kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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