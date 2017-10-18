DİCLE NEHRİ'NDE SULAR ÇEKİLDİ, BALIKLAR TELEF OLDU
Dicle Nehri'nin Diyarbakır'ın Sur ilçesinden geçtiği bölgede sular çekildi. Debideki ani düşme nedeniyle nehirdeki balıklar telef oldu.
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan tarihi On Gözlü Köprü'nün bulunduğu alandan geçen Dicle Nehri'nde çok sayıda balık telef oldu. Bazı vatandaşlar, telef olan balıkları beraberlerinde getirdikleri poşetlere doldurarak götürürken, bazılarının ise çekilen suda sıkışan balıkları sopayla vurarak avlaması dikkat çekti.
BALIKLARI SOPAYLA AVLADILAR
Merkez Sur ilçesinde bulunan tarihi On Gözlü Köprü'nün bulunduğu alandan geçen Dicle Nehri'ndeki toplu balık ölümleri vatandaşları tedirgin ediyor. Neden öldüğü belli olmayan balıkları gören bazı vatandaşlar, ölü balıkları nehre girerek, beraberinde getirdikleri poşetlere doldururken, bazılarının da çekilen suda sıkışan balıkları sopayla vurarak avlaması dikkat çekti."NEHİR DEMEYE BİN ŞAHİT LAZIM"
Ailesi ile beraber tarihi On Gözlü Köprü'yü gezmeye gelen Şefik Türk, gördüğü durum karşısında şaşkınlığını dile getirirken, "Dicle Nehri'nin bu hale gelmesi gerçekten hepimizi çok üzüyor. Özellikle burada yaşayanlar için bu tablo, balıkların susuzluktan ölmesi anlaşılır bir durum değildir. Dicle Nehri'ne nehir demeye bin şahit lazım." dedi. ;Türk sözlerine şu şekilde devam etti:
Yara haline gelmiş durumda. Bu tablonun bir an önce giderilmesini istiyoruz. Nehrin zaten bu hali sağlıksızken içindeki balıkların yakalanması, yenilmesi insan sağlığı açısından da doğa açısından da maalesef kaygı verici. Çünkü her an bu balıkları yiyenler zehirlenebilir. Bundan etkilenebilir. Bunun için yetkililerin bu konuda biraz daha duyarlı olması ve bu tablonun giderilmesi için de ne gerekiyorsa yapılması gerekiyor.
Kaynak: haberinburada
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