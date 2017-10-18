Dicle Nehri'nde Sular Çekildi, Balıklar Telef Oldu
Hamaney, Trump'a Meydan Okudu: Nükleer Anlaşmayı Yırtarsa Biz Dilim Dilim Doğrarız
Hoffenheim Maçı Öncesi Başakşehir'de 4 Eksik
Sarallar Ve Şahinlerin Karşı Karşıya Geldiği Dava Başladı, Komandolar Adliyede Nöbet Tuttu
İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Türkiye'ye Geliyor! Masada Kuzey Irak Var
Çakarlı Araçlara Yasak Geliyor! Geçiş Üstünlükleri İptal Edildi
D-100 Karayolundaki Zincirleme Kaza Trafiği Durma Noktasına Getirdi
Tahtaya Kaldırdığı Öğrencisine Dayak Atan Öğretmen Açığa Alındı
Eti Şirketleri Onursal Başkanı Firuz Kanatlı Hayatını Kaybetti
Trabzonsporlu Yönetici, Rıza Çalımbay'ın Gelmesinin Ardından İstifa Etti
İpsala Sınır Kapısı, 24 Saat Kapatılacak
Portekizli Yıldız Ronaldo, Seremonide Şampiyonlar Ligi Marşını Okudu
Facebook, To Be Honest Uygulamasını Satın Aldı
Erdoğan, Büyük Bir Senaryo İle Karşı Karşıyayız Deyip Tehlikeyi Açıkladı: Terör Kuşatması Var
Fed Başkanlığı Gelişmeleriyle Dolar 3,68 Liraya Çıktı
Başbakan Duyurdu: Teog'un Yerine Gelecek Yeni Sistem, 1 Hafta İçinde Açıklanacak
Irak Ordusunun Ele Geçirdiği Kerkük İl Meclisine Hamaney'in Fotoğrafı Asıldı
Google'ın Yapay Zekası İnsanları Solladı
İspanyolların Aklı Başına Yeni Geldi: Barça Giderse Batarız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kürtçülük Yapmak Da Türkçülük Yapmak Da Bölücülüktür

Dicle Nehri'nde sular çekildi, balıklar telef oldu

DİCLE NEHRİ'NDE SULAR ÇEKİLDİ, BALIKLAR TELEF OLDU

Dicle Nehri'nin Diyarbakır'ın Sur ilçesinden geçtiği bölgede sular çekildi. Debideki ani düşme nedeniyle nehirdeki balıklar telef oldu.

Tarih : 18 Ekim 2017, 19:10
Puan Ver : Dicle Nehri'nde Sular Çekildi, Balıklar Telef Oldu(7/10)3

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan tarihi On Gözlü Köprü'nün bulunduğu alandan geçen Dicle Nehri'nde çok sayıda balık telef oldu. Bazı vatandaşlar, telef olan balıkları beraberlerinde getirdikleri poşetlere doldurarak götürürken, bazılarının ise çekilen suda sıkışan balıkları sopayla vurarak avlaması dikkat çekti.

BALIKLARI SOPAYLA AVLADILAR

Merkez Sur ilçesinde bulunan tarihi On Gözlü Köprü'nün bulunduğu alandan geçen Dicle Nehri'ndeki toplu balık ölümleri vatandaşları tedirgin ediyor. Neden öldüğü belli olmayan balıkları gören bazı vatandaşlar, ölü balıkları nehre girerek, beraberinde getirdikleri poşetlere doldururken, bazılarının da çekilen suda sıkışan balıkları sopayla vurarak avlaması dikkat çekti."NEHİR DEMEYE BİN ŞAHİT LAZIM"

Ailesi ile beraber tarihi On Gözlü Köprü'yü gezmeye gelen Şefik Türk, gördüğü durum karşısında şaşkınlığını dile getirirken, "Dicle Nehri'nin bu hale gelmesi gerçekten hepimizi çok üzüyor. Özellikle burada yaşayanlar için bu tablo, balıkların susuzluktan ölmesi anlaşılır bir durum değildir. Dicle Nehri'ne nehir demeye bin şahit lazım." dedi. ;Türk sözlerine şu şekilde devam etti:

Yara haline gelmiş durumda. Bu tablonun bir an önce giderilmesini istiyoruz. Nehrin zaten bu hali sağlıksızken içindeki balıkların yakalanması, yenilmesi insan sağlığı açısından da doğa açısından da maalesef kaygı verici. Çünkü her an bu balıkları yiyenler zehirlenebilir. Bundan etkilenebilir. Bunun için yetkililerin bu konuda biraz daha duyarlı olması ve bu tablonun giderilmesi için de ne gerekiyorsa yapılması gerekiyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Dicle  Nehri  Nde  Sular  Çekildi  Balıklar  Telef  Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER