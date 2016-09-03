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dick advocaat'ın sow sözleri şok etti

DİCK ADVOCAAT'IN SOW SÖZLERİ ŞOK ETTİ

Fenerbahçe yönetimi hemen hemen aynı özelliklere sahip olan Jeremain Lens ile Moussa Sow'a imza attırırken arşivler ilginç bir bilgiyi gündeme getirdi

Tarih : 03 Eylül 2016, 12:49
Puan Ver : Dick Advocaat'ın Sow Sözleri Şok Etti(9/10)10


Fenerbahçe yönetimi hemen hemen aynı özelliklere sahip olan Jeremain Lens ile Moussa Sow'a imza attırırken arşivler ilginç bir bilgiyi gündeme getirdi. O da geçen sezon bu dönemlerde Sunderland'ı çalıştıran, Dick Advocaat'ın Moussa Sow için söylediği sözler oldu. Geçen sezon transfer döneminde Sow'un, Sunderland'a gideceği konuşuluyordu. Fakat transferin bitiminden sonra Advocaat, BAE'nin National gazetesine yaptığı açıklamada, "Sow'u hiç istemedik. Hiç hedefimiz olmadı. Benim sistemimde o tarz bir oyuncuya yer yoktu" sözleri akıllara geldi.








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