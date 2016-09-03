DİCK ADVOCAAT'IN SOW SÖZLERİ ŞOK ETTİ
Fenerbahçe yönetimi hemen hemen aynı özelliklere sahip olan Jeremain Lens ile Moussa Sow'a imza attırırken arşivler ilginç bir bilgiyi gündeme getirdi
Fenerbahçe yönetimi hemen hemen aynı özelliklere sahip olan Jeremain Lens ile Moussa Sow'a imza attırırken arşivler ilginç bir bilgiyi gündeme getirdi. O da geçen sezon bu dönemlerde Sunderland'ı çalıştıran, Dick Advocaat'ın Moussa Sow için söylediği sözler oldu. Geçen sezon transfer döneminde Sow'un, Sunderland'a gideceği konuşuluyordu. Fakat transferin bitiminden sonra Advocaat, BAE'nin National gazetesine yaptığı açıklamada, "Sow'u hiç istemedik. Hiç hedefimiz olmadı. Benim sistemimde o tarz bir oyuncuya yer yoktu" sözleri akıllara geldi.
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