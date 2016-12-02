

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi için geri sayım başladı... Sarı-Lacivertliler'de derbi maçı öncesinde takımın yerli hocalarından teknik direktör Dick Advocaat'a ilginç bir öneri geldi...







Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yapılan toplantıda yerli hocalar, “Geçen sezon Kadıköy'de oynanan derbi öncesinde bir motivasyon CD'si hazırlamıştık. Bu CD'de futbolculara eşleri ve çocuklarından mesajlar vardı. Çok iyi bir etki yarattı ve maçı 2-0 kazandık. Aynı motivasyonu bu sezon da yapalım mı?” teklifini götürdüler.







Hollandalı hoca ise bu teklifi kesin bir dille geri çevirirken, “Bu maç için herhangi bir ekstra motivasyon aracına ihtiyacımız yok. Puan tablosuna bakıp da yeterince motive olmayan oyuncum varsa zaten onun bu takımda işi yok” ifadesini kullandı.







kaynak:habertürk