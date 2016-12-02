O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

dick advocaat: motive olmayanın takımda işi yok

DİCK ADVOCAAT: MOTİVE OLMAYANIN TAKIMDA İŞİ YOK

Türk hocaların, geçen sezon derbi için motivasyon CD'si hazırlattık. Yine yapalım mı?” önerisine Advocaat, “Puan tablosuna bakıp da motive olmayan oyuncunun bu takımda işi yok” dedi

Tarih : 02 Aralık 2016, 10:14
Puan Ver : Dick Advocaat: Motive Olmayanın Takımda İşi Yok(10/10)9


Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi için geri sayım başladı... Sarı-Lacivertliler'de derbi maçı öncesinde takımın yerli hocalarından teknik direktör Dick Advocaat'a ilginç bir öneri geldi...



Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yapılan toplantıda yerli hocalar, “Geçen sezon Kadıköy'de oynanan derbi öncesinde bir motivasyon CD'si hazırlamıştık. Bu CD'de futbolculara eşleri ve çocuklarından mesajlar vardı. Çok iyi bir etki yarattı ve maçı 2-0 kazandık. Aynı motivasyonu bu sezon da yapalım mı?” teklifini götürdüler.



Hollandalı hoca ise bu teklifi kesin bir dille geri çevirirken, “Bu maç için herhangi bir ekstra motivasyon aracına ihtiyacımız yok. Puan tablosuna bakıp da yeterince motive olmayan oyuncum varsa zaten onun bu takımda işi yok” ifadesini kullandı.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Dick  Advocaat  Motive  Olmayanın  Takımda  İşi  Yok    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER