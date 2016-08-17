

Fenerbahçe'nin yeni hocası Dick Advocaat, İstanbul'a indikten hemen sonra pazartesi günü yapılan yönetim kurulu toplantısına katıldı.







Başkan Aziz Yıldırım ve yöneticilerle tanışan Hollandalı teknik adam, teklifi kabul etmesinin nedenlerini anlattı. Ardından Başkan Yıldırım da kendisinden beklentilerini aktardı.



‘Param var'







Advocaat, “Meydan okumak için” takımın başına geçmeyi kabul ettiğini belirterek, “Para için gelmedim. Yıllardır önemli kulüpler ve ülkelerde çalıştım. Param var. Buraya geliş amacım bu değil. Zaten öyle olsaydı farklı ülkelerde, farklı takımlarda olurdum. Fenerbahçe bana yeniden bir meydan okuma şansı verdi. Ben de bunun için buradayım” dedi.







Hollandalı teknik adam Fenerbahçe'nin büyük ve güçlü olduğunu bildiğini ifade ederek, “Ancak işim kolay değil. Mali açıdan kriterler var. Bunları bilerek geldim. Takıma ve kendime güveniyorum” diye konuştu.