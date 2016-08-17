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dick advocaat: istesem çin'e gidebilirdim

DİCK ADVOCAAT: İSTESEM ÇİN'E GİDEBİLİRDİM

Fenerbahçe'nin yeni hocası Dick Advocaat, İstanbul'a indikten hemen sonra pazartesi günü yapılan yönetim kurulu toplantısına katıldı.

Tarih : 17 Ağustos 2016, 09:29
Puan Ver : Dick Advocaat: İstesem Çin'e Gidebilirdim(0/10)


Fenerbahçe'nin yeni hocası Dick Advocaat, İstanbul'a indikten hemen sonra pazartesi günü yapılan yönetim kurulu toplantısına katıldı.

 

Başkan Aziz Yıldırım ve yöneticilerle tanışan Hollandalı teknik adam, teklifi kabul etmesinin nedenlerini anlattı. Ardından Başkan Yıldırım da kendisinden beklentilerini aktardı.



‘Param var'

 

Advocaat, “Meydan okumak için” takımın başına geçmeyi kabul ettiğini belirterek, “Para için gelmedim. Yıllardır önemli kulüpler ve ülkelerde çalıştım. Param var. Buraya geliş amacım bu değil. Zaten öyle olsaydı farklı ülkelerde, farklı takımlarda olurdum. Fenerbahçe bana yeniden bir meydan okuma şansı verdi. Ben de bunun için buradayım” dedi.

 

Hollandalı teknik adam Fenerbahçe'nin büyük ve güçlü olduğunu bildiğini ifade ederek, “Ancak işim kolay değil. Mali açıdan kriterler var. Bunları bilerek geldim. Takıma ve kendime güveniyorum” diye konuştu.








Etiketler: Dick  Advocaat  İstesem  Çin  E  Gidebilirdim    haber

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