

Sarı lacivertli kulüpte takımın başına kimin getirileceği sorusu yanıtını buldu.







Hollandalı teknik adam Dick Advocaat'ın Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olması kesinleşti.







Mayıs ayında yardımcı teknik direktör olarak Hollanda Milli Takımı teknik heyetine katılan ve teknik direktör Danny Blind ile çalışmaya başlayan 68 yaşındaki teknik adam, yapılan 3 hazırlık maçının ardından görevinden ayrıldı, Advocaat ile Fenerbahçe arasında yapılan gizli görüşmede taraflar anlaşmaya vardı.







İstanbul'a gelen Advocaat 1 senelik sözleşme imzalayacak.