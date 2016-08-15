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dick advocaat istanbul'a geldi

DİCK ADVOCAAT İSTANBUL'A GELDİ

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'dan boşalan teknik direktörlük görevine getirilen Dick Advocaat İstanbul'a geldi... Advocaat'la 1 yıllık sözleşme imzalanacak...

Tarih : 15 Ağustos 2016, 17:50
Puan Ver : Dick Advocaat İstanbul'a Geldi(0/10)


Sarı lacivertli kulüpte takımın başına kimin getirileceği sorusu yanıtını buldu.



Hollandalı teknik adam Dick Advocaat'ın Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olması kesinleşti.



Mayıs ayında yardımcı teknik direktör olarak Hollanda Milli Takımı teknik heyetine katılan ve teknik direktör Danny Blind ile çalışmaya başlayan 68 yaşındaki teknik adam, yapılan 3 hazırlık maçının ardından görevinden ayrıldı, Advocaat ile Fenerbahçe arasında yapılan gizli görüşmede taraflar anlaşmaya vardı.



İstanbul'a gelen Advocaat 1 senelik sözleşme imzalayacak.








Etiketler: Dick  Advocaat  İstanbul  A  Geldi    haber

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