DİARRA İÇİN MARSİLYA'DAN AÇIKLAMA!
Galatasaray'ın transfer gündeminde bulunan Lass Diarra hakkında önemli bir açıklama geldi.
Oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Marsilya'da Teknik Direktör Franck Passi basın mensuplarının karşısına çıktı ve Diarra hakkında gelen sorularını yanıtladı. Passi tecrübeli oyuncunun gitmesinin takım için büyük kayıp olacağını söylerken, "Diarra şu an bizimle. O harika bir oyuncu. Giderse bizim için önemli bir kayıp olur. Ancak onun boşluğunu takım içinden doldurabiliriz. Şu bir gerçek ki Guingamp ile oynayacağımız maçta sahada olacak" dedi.
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