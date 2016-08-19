O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

diarra için marsilya'dan açıklama!

DİARRA İÇİN MARSİLYA'DAN AÇIKLAMA!

Galatasaray'ın transfer gündeminde bulunan Lass Diarra hakkında önemli bir açıklama geldi.

Tarih : 19 Ağustos 2016, 16:09
Puan Ver : Diarra İçin Marsilya'dan Açıklama!(0/10)


Oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Marsilya'da Teknik Direktör Franck Passi basın mensuplarının karşısına çıktı ve Diarra hakkında gelen sorularını yanıtladı. Passi tecrübeli oyuncunun gitmesinin takım için büyük kayıp olacağını söylerken, "Diarra şu an bizimle. O harika bir oyuncu. Giderse bizim için önemli bir kayıp olur. Ancak onun boşluğunu takım içinden doldurabiliriz. Şu bir gerçek ki Guingamp ile oynayacağımız maçta sahada olacak" dedi.








Etiketler: Diarra  İçin  Marsilya  Dan  Açıklama    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER