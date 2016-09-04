DİARRA GALATASARAY'DAN 'ÇOK GARİP' TALEPLERDE BULUNMUŞ!
Fransız futbolcu Lassana Diarra'nın transfer görüşmeleri sırasında Galatasaray'dan, her biri en az 150 bin Euro (495 bin TL) değerinde 2 otomobil ve aylık kirası 30 bin Euro (99 bin TL) olan lüks ev istediği açıklandı.
Fransız futbolcu Lassana Diarra'nın transfer görüşmeleri sırasında Galatasaray'dan, her biri en az 150 bin Euro (495 bin TL) değerinde 2 otomobil ve aylık kirası 30 bin Euro (99 bin TL) olan lüks ev istediği açıklandı.
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