Dünyanın bazı en en iyi oyunlarını ürettikten sonra, devam yapımı arasına 10 yıl koyan Blizzard, Diablo hayranlarını zıvanadan çıkaracak bir açıklamada bulundu.



Dünyanın bazı en en iyi oyunlarını ürettikten sonra, devam yapımı arasına 10 yıl koyan Blizzard, Diablo hayranlarını zıvanadan çıkaracak bir açıklamada bulundu.







Pek çok yabancı basın organı; hatta dünyanın en popüler bilişim siteleri, Blizzard tarafından bir kez daha şaşırtıldı. Biz, paylaştığımız Diablo 4 haberinde, ihtimalin çok yüksek olmasına karşın, kesin bir umuda kapılmamayı salık vermiştik. Haklı çıkmaktan dolayı üzgünüz.



Geçtiğimiz haftalarda düzenlenen BlizzCon organizasyonunda, Role Playing Oyuncuları için özel D4 zarlar dağıtılmıştı. Bu hemen hemen kesin bir kanıttı; neden olmasın ki? Şirket sağ gösterip, solla nakavt yolunu seçti. Lakin Blizzard garip politikalarından bir yenisine daha imza attı.



Orijinal Diablo, D3 motoru ile yeniden üretilecek. “Anniversary Patch.” olarak bilinecek yapım, efsanenin 20.yılını kutlayacak. Bazıları bunu müjde olarak kabul edebilir ama biz kesinlikle etmiyoruz. Aynı yapımı daha gelişmiş grafikler ve bir kaç ek görev ile oynamak hiçbir zaman, zannımca cazip olmamıştır.



Neyse ki bir de iyi haberimiz var: D2'nin gözde karakteri Necromancer (Ölü Çağrıcı), D3 ile buluşmak üzere. Bu son ek görev paketinin adı Rise of Necromancer olurken, 2017 yılının ilk yarısı satış tarihi olarak gösterilmiş. Yani oyun müdavimlerine, şimdilik D4'den umutlarını kesmelerini öneriyoruz.



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