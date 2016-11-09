Cumhurbaşkanı Erdoğan Fsru Projesi Açılış Töreninde Konuşuyor
Yılbaşı Sonrası Sağlıklı Beslenin
Eski Futbolcular İçin Fetö İddianamesi Kabul Edildi
Fb Taraftarı Trabzonspor Deplasmanına Alınmayacak
İrem Derici'nin Zayıf Hali Takipçilerini Korkuttu
Hakkari'deki Onlarca Köpek Ölüsü Dehşete Düşürdü
İskenderun'da Fırtına Hayatı Felç Etti
Yurt Dışından Getirilen Cep Telefonuna Yeni Ücret
Kaçırılan 118 Yolculu Libya Uçağı İçin Operasyon Hazırlığı Yapılıyor
Rusya'nın İthalat Yasağı Haftaya Kalkıyor
Deaş Operasyonunda Gözaltında Olan 43 Kişi...
Hükümlü Çocuklar Hakkında Yeni Düzenleme
Şehitlerimizi Uğurluyoruz
118 Yolcusu Bulunan Libya Uçağı Kaçırıldı
Ak Parti'den Cumhurbaşkanlığı Sistemi Kılavuzu
Rusya Havalimanı'nda Sarhoş Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı!
Yeni Dönem 1 Ocak'ta Başlıyor
Chp'de Deprem! 506 Kişiyi Üyelikten Çıkardılar
Haliç'e Buruk Veda! Tarihi Galata Köprüsü Yerinden Kaldırıldı!..
Rtük Dizilere Ceza Yağdırdı

diablo 4'ü bekleyenlere garip haber!

DİABLO 4'Ü BEKLEYENLERE GARİP HABER!

Dünyanın bazı en en iyi oyunlarını ürettikten sonra, devam yapımı arasına 10 yıl koyan Blizzard, Diablo hayranlarını zıvanadan çıkaracak bir açıklamada bulundu.

Tarih : 09 Kasım 2016, 09:38
Puan Ver : Diablo 4'ü Bekleyenlere Garip Haber!(6/10)3


Dünyanın bazı en en iyi oyunlarını ürettikten sonra, devam yapımı arasına 10 yıl koyan Blizzard, Diablo hayranlarını zıvanadan çıkaracak bir açıklamada bulundu.



 



Pek çok yabancı basın organı; hatta dünyanın en popüler bilişim siteleri, Blizzard tarafından bir kez daha şaşırtıldı. Biz, paylaştığımız Diablo 4 haberinde, ihtimalin çok yüksek olmasına karşın, kesin bir umuda kapılmamayı salık vermiştik. Haklı çıkmaktan dolayı üzgünüz.



Geçtiğimiz haftalarda düzenlenen BlizzCon organizasyonunda, Role Playing Oyuncuları için özel D4 zarlar dağıtılmıştı. Bu hemen hemen kesin bir kanıttı; neden olmasın ki? Şirket sağ gösterip, solla nakavt yolunu seçti. Lakin Blizzard garip politikalarından bir yenisine daha imza attı.



Orijinal Diablo, D3 motoru ile yeniden üretilecek. “Anniversary Patch.” olarak bilinecek yapım, efsanenin 20.yılını kutlayacak. Bazıları bunu müjde olarak kabul edebilir ama biz kesinlikle etmiyoruz. Aynı yapımı daha gelişmiş grafikler ve bir kaç ek görev ile oynamak hiçbir zaman, zannımca cazip olmamıştır.



Neyse ki bir de iyi haberimiz var: D2'nin gözde karakteri Necromancer (Ölü Çağrıcı), D3 ile buluşmak üzere. Bu son ek görev paketinin adı Rise of Necromancer olurken, 2017 yılının ilk yarısı satış tarihi olarak gösterilmiş. Yani oyun müdavimlerine, şimdilik D4'den umutlarını kesmelerini öneriyoruz.



Samsung'un Geri Çağırma Operasyonunda Şikayet!








Etiketler: Diablo  4  Ü  Bekleyenlere  Garip  Haber    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER