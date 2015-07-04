

DHMİ Genel Müdürü Serdar Hüseyin Yıldırım, Atatürk Havalimanı'nda görev yapan gazetecilerle iftar yemeğinde bir araya geldi. Florya'daki DHMİ Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen iftar yemeğinde konuşan Yıldırım, 3.Havalimanı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.







500 MİLYON EUROLUK KREDİ GARANTİLENDİ







İki hafta önce 3.Havalimanı'nın yapılacağı yerde incelemelerde bulunduğu söyleyen Yıldırım," "Firmalardan bir tanesi bize çok güzel bir haber verdi. 500 milyon euroluk kredi alındı. Sberbank tarafından imzaladık. Garanti altına alındı. Üçüncü havalimanını gecikmesi söz konusu olmayacak. İki hafta evvel bir teftiş yaptık, harıl harıl çalışılıyor. Takvime de uygun ilerliyor. 2018 yılının ilk çeyreği biz orada operasyona başlamayı, ilk uçağı indirmeyi ve uçurmayı hedefliyoruz. Oradaki iş bir rutine oturacak. Zemin iyileştirmesini tamamlayarak bina ve pistlere geçilecek. Terminal inşaatına başlanıldı ve inşaat temeli atıldı" diye konuştu.







EKSİĞİMİZ YOK







Mayıs ayında hizmete giren Ordu Giresun ve Hakkari Yüksekova Selahattin Eyyubi havalimanları hakkında da bilgi veren Yıldırım, "Seçim öncesi dönemde iki havalimanı açtık. Ordu-Giresun havalimanında bir eksiliğimiz yok. Atatürk Havalimanı gibi her türlü donanımı yerinde olanhavalimanlarında bile meteorolojik şartlar dolayısıyla pas geçmeler, divert etmeler her zaman görülen hadiselerdir. ILS cihazımı monte ettik.Testleri tamamladık. Testler başarılı geçti. Eksiklerimiz olsaydı Sivil Havacılık o havalimanına ruhsat vermezdi. Hakkari Yüksekova Selahattin Eyübbi Havalimanı'nda Mayıs ayı içerisinde bin 459 kişi Haziran'da 9 bin 324 kişi, sene sonuna kadar 140 bin yolcu sayısına ulaşacağız. Ordu Giresun Havalimanı'nda ise Mayıs ayı 5 bin 741 olan rakam Haziran ayında 21 bin 330 gibi bir rakama ulaşmış olacak. Yıl sonunda 160 bine kadar yolcu bekliyoruz" şeklinde konuştu







İNŞAAT DURMADI







3.Havalimanı inşaatının durdurulduğu iddialarına ilişkin açıklamalarda bulunan DHMİ Genel müdürü Serdar Hüseyin Yıldırım şunları söyledi: Acele kamulaştırma kararı vardı bir bölge için. Havalimanının 6'ncı pistinin yatay pistinin doğu-batı istikametinde uzanacak olan pistin yapılacağı yerdeki bir köye yakın olan arazide acele kamulaştırma kararı olmuş. Buna bir itiraz olmuş. İtirazda niye acele kamulaştırma yapılıyor. Burada özel hal yok. Acele kamulaştırmaya gerek yok diye bir itiraz yapılmış. Bu itirazda mahkemeden sonra Danıştay'a gitmiş. Bunu usulen ret etmiş 6'ncı Daire. Niye ret etmiş? Usulden. Sebebi çok basit kamulaştırma orada başlamamış. Biz orada kamulaştırma yapmamışız. Zaten bunu biz yapmıyoruz. Bizim adımıza TOKİ yapıyor. Bunun üzerine davacılar Danıştay Daireler Kurulu var. Buraya da müracaat edip Danıştay 6'ncı Dairesinin aldığı ret kararına itiraz etmişler. Bu kurulda bu kararı bozan bir karar alarak siz bunu usulden ret edemezsiniz esastan görüşüp karar vermeniz gerekir. Bunu bozmuş iade etmiş. Danıştay tekrardan bu davayı kabul etmiş esastan görülmüş ve tekrardan reddine karar vermiş. Mayıs 2015'de 6'ncı daire nihai olarak acele kamulaştırma kararının iptalini ret etmiş.Dolayısıyla 3 havalimanı aleyhine değil tam tersi lehine olan bir durum söz konusu. Ama bu karar sanki hiç yokmuş gibi hiç sanki bu süreç devam etmemiş gibi bundan 6 ay önceki kararla ilgili bir haber yapılıyor. Daha sonra üçüncü havalimanı durduruldu diye bir netice ortaya çıkıyor"