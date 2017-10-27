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DHMİ, Atatürk Havalimanının Kapanışına İlişkin Hazırlığa Başladı

DHMİ, ATATÜRK HAVALİMANININ KAPANIŞINA İLİŞKİN HAZIRLIĞA BAŞLADI

DHMİ, İstanbul 3. Havalimanının hizmete girmesi ile birlikte, genel havacılık faaliyetleri için kullanılması beklenen Atatürk Havalimanının geleceğine dönük planlamalarına başladı.

Tarih : 27 Ekim 2017, 16:00
Puan Ver : Dhmi, Atatürk Havalimanının Kapanışına İlişkin Hazırlığa Başladı(10/10)6

İstanbul'da yapımı devam eden ve yüzde 68'i tamamlanan İstanbul Yeni Havalimanı için çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, Devlet Hava Meydanları İşletmesi de, Atatürk Havalimanı'nın kapanışına ilişkin hazırlıklarını yapmaya başladı.

PLANLAMALAR BAŞLADI

Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre DHMİ, Atatürk Havalimanı kira sözleşmesinin döneminden erken sonlandırılması durumunda olası kar kaybının tespiti rapor ve değerlendirme işini ihale edecek.

DHMİ, İstanbul Yeni Havalimanın hizmete girmesi ile birlikte genel havacılık faaliyetleri için kullanılması beklenen Atatürk Havalimanının geleceğine dönük planlamalarına başladı.

YENİ HAVALİMANININ 29 EKİM 2018'DE AÇILMASI PLANLANIYOR

Bu amaçla DHMİ, Atatürk Havalimanı İç ve Dış Hatlar Terminalleri ile katlı otopark ve genel havacılık terminalinin işletme haklarının kiralama suretiyle verilmesine ilişkin kira sözleşmesinin döneminden erken sonlandırılması durumunda olası kar kaybının tespiti rapor ve değerlendirme işini ihale edecek.

21 Aralık'ta gerçekleştirilecek ihalenin süresi iş başlama tarihinden itibaren 18 ay olarak belirlendi. TAV tarafından işletilen Atatürk Havalimanı'nın işletme süresi 3 Ocak 2021'de biterken İstanbul Yeni Havalimanı ise 29 Ekim 2018 tarihinde açılması planlanıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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