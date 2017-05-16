"KHK ile kamudan ihraç edildikleri" gerekçesiyle açlık grevi yapan Gülmen, Karadağ ve Özakça hakkında terör örgütü DHKP-C üyeliğinden çok sayıda gözaltı ve tutuklama kararı verildiği ortaya çıktı.



"KHK ile kamudan ihraç edildikleri" gerekçesiyle açlık grevi yapan Nuriye Gülmen, Acun Karadağ ve Semih Özakça hakkında DHKP-C terör örgütü üyesi olmaktan bugüne kadar çok sayıda gözaltı, tutuklama kararı verildiği ortaya çıktı.



AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, DHKP-C'nin memur yapılanması DMH (Devrimci Memur Hareketi) üyesi olan ve çeşitli suçlardan ceza dosyaları bulunan Gülmen, örgüte yönelik ülke genelinde yapılan eş zamanlı operasyonlar sonucu 9 Mayıs 2012'de Kütahya'da yakalanarak gözaltına alındı, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesince tutuklanarak Sincan F Tipi Cezaevine gönderildi. Gülmen, aynı yılın Ağustos ayında Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından serbest bırakıldı.



DHKP-C'ye yönelik Eskişehir'de düzenlenen bir operasyonda gözaltına alınan Gülmen, 3 Nisan 2015'te sevk edildiği mahkemeden adli kontrol kararı ve yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı ve bir hafta sonra açığa alındı. Gülmen, Eskişehir'de yasa dışı afiş asmak suçundan 2014'te, İstanbul'da 1 Mayıs Emek Dayanışma günündeki eylemlerinden dolayı 2015'te, Eskişehir'de DHKP-C üyesi Hatice Yüksel'in gözaltına alınmasına yönelik protesto ve yasa dışı afiş asma suçundan ise yine aynı yıl üç kez, 2016'da ise 28 kez gözaltına alındı ve serbest bırakıldı.



DMH üyesi olarak Eskişehir'de faaliyet gösteren Gülmen, sözleşmeli olarak çalıştığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesindeki işinden çıkartılması üzerine açtığı davayı kazandıktan sonra Konya Selçuk Üniversitesine atandı ancak göreve başlamadan açığa alınarak 679 sayılı KHK ile ihraç edildi.







kaynak:sabah