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dhkp-c'li canlı bomba tabancayla intihar etti

DHKP-C'Lİ CANLI BOMBA TABANCAYLA İNTİHAR ETTİ

Terör örgütü DHKP-C militanı olan ve polisin uzun süre ‘canlı bomba' olarak aradığı Hakan Özek, silahla intihar etti.

Tarih : 20 Şubat 2016, 09:35
Puan Ver : Dhkp-C'li Canlı Bomba Tabancayla İntihar Etti(9/10)6


İstanbul Pendik Yenişehir Mahallesi Reyhan Caddesi üzerindeki bir apartman dairesinde yalnız yaşayan terör örgütü DHKP-C üyesi Hakan Özek (42), önceki gün seri numarası bulunmayan Zig Sauer marka tabancayı başına dayayıp tetiğe bastı. Özek olay yerinde hayatını kaybederken, kendisine telefonla ulaşamayan arkadaşları durumu ailesine bildirdi. Eve giden ağabeyi, kardeşinin cesedini buldu.



ADI CANLI BOMBA LİSTESİNDEYDİ



Kastamonu'nun Araç İlçesi nüfusuna kayıtlı olan ve 10 yıl önce eşinden boşanan Hakan Özek'in, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan sabıkası olduğu ve uzun süre polis tarafından 'canlı bomba' olarak arandığı öğrenildi. Özek'in adı, polis tarafından hazırlanan ve aralarında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne intihar saldırısı düzenlemek isterken vurularak öldürülen Elif Sultan Kalsen ile Dolmabahçe'de polise saldırı düzenlediği sırada vurulan Fırat Özçelik'in de bulunduğu 'canlı bomba' listesinde de yer almıştı.



ÖRGÜTLE İLİŞKİSİNİ 8 AY ÖNCE KESMİŞ



Özek'in aktif olarak faaliyet gösterdiği terör örgütü ile ilişkisini yaklaşık 8 ay önce henüz bilinmeyen bir nedenle sonlandırdığı öğrenildi. Ailesinin maddi desteği ile hayatını sürdürdüğü kaydedilen Özek'in ölümüyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan polis, ceset üzerinde herhangi bir darp izine rastlamadı.








Etiketler: Dhkp-C  Li  Canlı  Bomba  Tabancayla  İntihar  Etti    haber

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