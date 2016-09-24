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dgs sınav sonuçları açıklandı!

DGS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Dikey Geçiş Sınavı'na giren öğrencilerin merakla beklediği haber ÖSYM'den geldi.

Tarih : 24 Eylül 2016, 11:15
Puan Ver : Dgs Sınav Sonuçları Açıklandı!(0/10)


Dikey Geçiş Sınavı'na giren öğrencilerin merakla beklediği haber ÖSYM'den geldi. DGS sınav sonuçları açıklandı! Dikey Geçiş Sınav sonuçlarının açıklanmaması geçtiğimiz hafta özellikle sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Konu ile ilgili YÖK üyesi Abdullah Çavuşoğlu'da açıklama geldi.








Etiketler: Dgs  Sınav  Sonuçları  Açıklandı    haber

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