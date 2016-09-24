DGS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Dikey Geçiş Sınavı'na giren öğrencilerin merakla beklediği haber ÖSYM'den geldi.
Dikey Geçiş Sınavı'na giren öğrencilerin merakla beklediği haber ÖSYM'den geldi. DGS sınav sonuçları açıklandı! Dikey Geçiş Sınav sonuçlarının açıklanmaması geçtiğimiz hafta özellikle sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Konu ile ilgili YÖK üyesi Abdullah Çavuşoğlu'da açıklama geldi.
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