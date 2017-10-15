DG SİVASSPOR, KASIMPAŞA'YI 3-2'YLE GEÇTİ
Süper Ligde Demir Grup Sivasspor, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti.
Süper Ligin 8. haftasında Demir Grup Sivasspor, Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-2 mağlup etti.
Maçtaki ilk pozisyon 2. dakikada yaşandı. Orta sahada buluştuğu topla hareketlenen Trezeguet, ceza yayına kadar taşıdığı topu, ceza sahası içinde Mensah ile buluşturdu. Rakibiyle ikili mücadelede yerde kalan Mensah'tan seken topu karambolde önünde bulan Rangel'in şutunda savunamaya çarpan top kornere çıktı.
BIFOUMA KARŞI KARŞIYA KAÇIRDI
8. dakikada Kone'nin ara pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Bifouma'nın kaleciyle karşı karşıya vuruşunda, top kaleci Ramazan Köse'nin müdahalesiyle kornere gitti. 45+2. dakikada Kasımpaşa golü buldu. Ceza sahası içi sol tarafta buluştuğu topla hareketlenen Pavelka, topu Veysel Sarı'ya aktardı. Veysel'in altı pastan yaptığı ilk vuruşta kaleciden dönen top yeninden aynı oyuncunun önünde kaldı. Veysel, ikinci şutunda topu filelerle buluşturdu: 1-0.
İLK YARI 1-0 BİTTİ
Karşılaşmanın ikinci yarına etkili başlayan taraf Demir Grup Sivasspor oldu. Konuk ekip, 53. dakikada Arouna Kone'nin golüyle beraberliği yakaladı: 1-1. Baskılı oyununu devam ettiren Sivaspor, 65. dakikada Thievy Bifouma'nın golüyle skoru 2-1'e getirdi. Karşılaşmanın 74. dakikasında Kasımpaşa'nın Kolombiyalı yıldızı Michael Rangel, kafayla attığı golle skoru 2-2'ye getirdi.
DJAKOV SKORU BELİRLEDİ
Gol düellosunda bu kez sahneye Demir Grup Sivasspor'dan Vitali Djakov çıktı ve 82. dakikada attığı golle konuk ekibi 3-2 öne geçirdi. Geride kalan dakikalarda iki takımda maçın skorunu değiştirecek golü bulamayınca Demir Grup Sivasspor, Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-2 mağlup etti.
Bu sonuçla Demir Grup Sivasspor punını 12'ye çıkartırken, Kasımpaşa 8 puanda kaldı.
Kaynak: haberinburada
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