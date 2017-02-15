Tunus Eski Cumhurbaşkanı Muhammed Munsif el-Merzuki, Sudan'da katıldığı bir sempozyumda çarpıcı açıklamalar yaptı



Tunus eski Cumhurbaşkanı Muhammed Munsif el-Merzuki, "Arap devrimlerinin başarısız olduğunu, başarısızlığa uğratıldığını ancak karşı devrimlerin de başarısızlıkla sonuçlandığını" belirtti.



Eski Cumhurbaşkanı Merzuki, Sudan'ın başkenti Hartum'da düzenlenen "Arap Baharı" konulu sempozyumda yaptığı konuşmada, "Devrimimiz başarısız oldu, Mısır devrimi de darbe ve uluslararası operasyonlar odasının devrimi saf dışı bırakmak için bütün güçlerini kullandığı dış faktörlerle başarısız kılındı." dedi.



Mısır'da karşı devrimin de başarısızlıkla sonuçlandığını dile getiren Merzuki, "Mısır'da karşı devrim de başarısız oldu. Despot rejim "daha güçsüz" olarak tekrar yönetimi eline aldı." görüşünü dile getirdi.



Devrimleri başlatanların da "İslamcı ya da solcu" şeklinde sınıflandırılmasını doğru bulmadığını söyleyen Merzuki, "Devrimleri, İslamcılar ya da solcular değil hiçbir şeyi olmayan insanlar başlattı. Arap devrimleri, solcular, İslamcılar ya da demokratiklerin ideolojisinden bağımsız bir şekilde kendiliğinden gelişti." değerlendirmesinde bulundu.







kaynak:habertürk