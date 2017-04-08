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devrim niteliğinde kararlar alacağız

DEVRİM NİTELİĞİNDE KARARLAR ALACAĞIZ

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu: "Türk sporcularımızın takımlarında daha fazla süre almasını sağlayacak operasyonlar yapacağız" dedi.

Tarih : 08 Nisan 2017, 13:26
Puan Ver : Devrim Niteliğinde Kararlar Alacağız(8/10)7


Türk oyuncuların, takım içi rekabette dezavantajlı durumda olduklarını anlatan Türkoğlu, "Türk sporcularımızın takımlarında daha fazla süre almasını sağlayacak operasyonlar yapacağız. Bu süreçte kulüplerimizin başarılarını sürdürebilmeleri için onlara desteğimizin devam etmesi gerekiyor. Düşüncelerimiz ve projelerimiz var. Arkadaşlarımız çalışıyor. Türk basketbolu için devrim niteliğinde kararlar alacağız." dedi.



TBF olarak kulüplerle birlikte çalıştıklarını ancak milli takımların da her zaman göz bebekleri olduğunu vurgulayan Türkoğlu, "Amaç iki tarafın da başarısını sürdürebileceği, Türk oyuncularımızın daha fazla süre alabileceği, sorumluluk alabileceği bir ortam yaratmak. Kendi kulüplerinde gelişip, milli takımı uzun yıllar sırtlayacak oyuncular yetiştirmeye çalışıyoruz. Arkadaşlarımız iyi bir çalışma yaptılar. Önümüzdeki referandum sürecinden sonra güzel bir basın lansmanıyla projelerimizi paylaşmayı planlıyoruz." diye konuştu.



 



kaynak:sabah








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